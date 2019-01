Polyplastics développe une nouvelle « Série PM POM DURACON(R) » pour le secteur des soins de santé/médical





TOKYO, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le Polyplastics Group a annoncé le développement de la série PM de polyoxyméthylène (POM) DURACON(R) pour les applications de contact et d'administration de médicaments destinées au marché des soins de santé/médical. La nouvelle série PM vient compléter le copolymère d'oléfine cyclique (COC) TOPAS(R) de Polyplastics, un matériau de haute pureté destiné à diverses applications médicales.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201901162267/_prw_PI1fl_7lV5J0Mg.png )

La première qualité dans la série PM, DURACON POM PM09S01N, assure la conformité règlementaire médicale et alimentaire globale. Dans un marché changeant et croissant, selon Polyplastics, un fabricant mondial de matériaux POM destinés à des marchés d'utilisation finale diversifiés, les fabricants de dispositifs médicaux et les utilisateurs finaux exigent des matériaux de haute qualité et des fournisseurs fiables.

La nouvelle qualité POM répond aux exigences de conformité règlementaire, y compris la biocompatibilité/cytotoxicité Catégorie VI USP et ISO10993, la Drug Master File (DMF) et la Device Master File (MAF) de la FDA, ainsi qu'EU 10/2011 et CFR 177.2470 Titre 21 de la FDA pour contact avec les aliments.

Le matériau est également conforme à des systèmes de gestion de la qualité rigoureux, y compris la conformité à la Directive VDI/VDI 2017 pour les plastiques de qualité médicale. Il permet également traçabilité intégrale des processus et des produits et une gestion de la production basée sur le principe BPF. Polyplastics offre également une qualité uniforme et un approvisionnement mondial.

Polyplastics fournit des données extensives sur la fiabilité à long terme de ses matériaux aux fabricants de dispositifs médicaux. Des données personnalisées sur l'extraction, l'aptitude au moulage, la durabilité, le glissement et l'usure, ainsi que d'autres attributs sont également disponibles.

TOPAS COC est un plastique transparent d'une grande pureté qui offre une rigidité et une résistance barrière, une biocompatibilité, et une compatibilité médicamenteuse pour les objets mettables, l'administration de médicaments, les dispositifs médicaux, les blisters et les bacs pharmaceutiques, ainsi que les diagnostics et les microfluides.

Polyplastics exposera la série PM et TOPAS COC dans le cadre de l'expo Pharmapack à Paris, en France (Stand #B92), du 6 au 7 février 2019, et de MD&M West à Anaheim, en Californie, aux États-Unis (Stand #666), du 5 au 7 février 2019.

Veuillez également consulter : https://www.polyplastics.com/en/docs/lp/201901_01/index.vm

À propos de Polyplastics

Polyplastics Group est un leader mondial du développement et de la production de solutions thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du groupe comprend POM, COC, le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS) et le polymère de cristal liquide (PCL). Avec plus de 50 ans d'expérience à son actif, la société est appuyée par un solide réseau mondial de ressources de R&D, de production et de vente.

DURACON(R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd au Japon et dans d'autres pays.

TOPAS(R) est une marque déposée de TOPAS Advanced Polymers GmbH en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 05:49 et diffusé par :