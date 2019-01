La ministre Tassi rencontre des aînés à Guelph et à Kitchener pour promouvoir le vieillissement en santé et la participation active à la collectivité





GUELPH et KITCHENER, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les aînés jouent un rôle important dans nos familles, nos collectivités et nos milieux de travail. Ils ont aidé à façonner le Canada et continuent de contribuer à son succès. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, s'est rendue dans les villes de Guelph et de Kitchener, en Ontario, où elle a rencontré des aînés et d'autres partenaires pour discuter de questions importantes pour les aînés canadiens. Au cours de ses discussions, la ministre a encouragé les aînés à demeurer actifs, engagés et informés, puis elle a souligné un certain nombre de mesures que le gouvernement du Canada a prises pour améliorer leur bien-être économique et social.

Lors de sa visite à Guelph, la ministre Tassi a rencontré des membres de la Guelph Wellington Seniors Association au Evergreen Seniors Centre. Elle y a visité le laboratoire d'informatique et s'est entretenue avec des aînés qui font partie du club de canotage du centre. Le laboratoire d'informatique et le club de canotage ont tous les deux reçu du financement du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ce programme favorise l'inclusion sociale et la participation des aînés en les encourageant à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d'autres par l'entremise de projets qui améliorent la vie des aînés et de leurs collectivités.

Pendant son séjour à Kitchener, la ministre Tassi a visité le Rockway Centre, qui offre des programmes pour aînés, notamment des cours d'art et des cours de conditionnement physique. Elle a également rencontré des aînés qui habitent aux Trinity Village Studios, une résidence pour personnes âgées offrant des services d'aide à la vie autonome qui tient ses résidents actifs en leur offrant un certain nombre d'activités et de programmes, notamment des cours de natation, de cuisine et d'informatique.

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement.

« Les personnes âgées continuent d'apporter une contribution importante à nos collectivités. Non seulement est-il enrichissant de les rencontrer, mais c'est également essentiel pour mieux comprendre leurs besoins particuliers. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que ses programmes et services répondent à ces besoins, à assurer la sécurité du revenu des aînés et à encourager le vieillissement en santé. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

