Cossette Santé devient Gène

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Cossette Santé, la division santé née de l'incubateur d'entreprises de Cossette il y a 3 ans, se donne une nouvelle identité de marque : Gène.

Gène continuera à desservir l'ensemble de sa clientèle existante et se positionnera autour de 3 piliers principaux : le conseil, les produits numériques et les communications intégrées.

«?Cossette Santé a connu une croissance remarquable en mariant le numérique, la science avec une approche centrée sur l'humain et il était devenu évident que nous avions besoin de quelque chose de plus poussée dans cette spécialité?», a déclaré Pierre Delagrave, un fondateur de Cossette et président de Gène. «?Le marché a clairement répondu à notre attention portée à la santé numérique et à l'innovation, nous sommes ravis de nous donner une identité entièrement nouvelle qui appuie notre objectif.?»

Le directeur général, Joe Dee, continuera à diriger Gène apportant une compréhension unique des marchés de la santé et du bien-être, de la stratégie numérique, de l'innovation de produit et des communications intégrées.

«?Nous savons maintenant que la santé et le bien-être sont plus qu'une catégorie, c'est au coeur de ce dont les personnes, les entreprises et la société ont besoin pour se développer?», déclare Joe Dee. «?Gène peut aider les organisations de tous les secteurs et de tous les types à comprendre cette nouvelle réalité et à agir.?».

L'équipe de direction est composée d'Anya Kravets, Luc Quartarone, Andrew Stewart, Paul Jara et Réjean Fortin.

Gène est particulièrement enthousiaste par l'ajout d'une offre formelle en conseil, dirigée par Anya Kravets. Anya apporte une expérience pointue acquise chez Hacking Health, Edelman et Johnson & Johnson. Elle termine actuellement un MBA exécutif en santé et sciences de la vie à la Rotman School of Business et a récemment été publiée dans Augmented Health (care) MC.

«?Une grande partie de notre travail nous a conduits à jouer un rôle de conseiller sur la manière de fournir des expériences de santé éprouvées en utilisant les canaux numériques?», explique Joe Dee. «?C'est un domaine clé où nous estimons pouvoir créer de la valeur pour nos clients. C'est beaucoup plus que de la transformation numérique ou du développement de produits numériques, c'est livrer une expérience de soins de santé numériquement.?»

Gène servira le marché nord-américain en étant présent à Toronto, Montréal, Vancouver, New York, San Francisco et Chicago. Pour plus de détails, consulter notre site : www.geneglobal.com.

