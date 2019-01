800 kilomètres à la nage en solitaire dans le plus grand lac d'eau douce au monde: BWT soutient Ernst Bromeis, athlète de l'extrême, dans son incroyable expédition en faveur de la protection environnementale





L'eau propre est précieuse. Voilà le message que BWT ? chef de file européen des technologies de l'eau ? et Ernst Bromeis, athlète de l'extrême, souhaitent faire passer avec cette expédition sans précédent. Le 8 juillet prochain, le sportif suisse entamera une nage de 800 kilomètres dans le lac Baïkal, le plus grand lac d'eau douce de la planète. BWT sera à ses côtés en tant qu'organisateur et partenaire du projet "Lake Baikal". "Nous voulons donner matière à réflexion et sensibiliser l'opinion sur le fait que l'eau est une ressource méritant d'être protégée. À chaque gorgée, les solutions de purification de l'eau de BWT contribuent à diminuer les déchets plastiques et à protéger l'environnement. Les consommateurs peuvent réduire leurs dépenses ménagères et s'éviter la corvée des packs de bouteilles d'eau, tout en faisant un geste pour l'environnement. Depuis les carafes filtrantes jusqu'aux systèmes de filtrage de l'eau, en passant par les solutions pour robinet et les refroidisseurs d'eau compacts pour la maison, la technologie pionnière de BWT transforme une eau du robinet de bonne qualité et une eau minérale riche en magnésium de qualité exceptionnelle", déclare Lutz Hübner, chef du marketing du groupe BWT. Le projet sera lancé aujourd'hui lors d'une conférence de presse, suivie par une table ronde, au Forum économique mondial, à Davos.

Un projet de plusieurs mois

Bromeis projette de nager environ 800 kilomètres le long de la rive orientale du lac sibérien, en comptant uniquement sur sa force physique et sans aucune assistance, à l'exception d'une équipe terrestre. En fonction du prochain printemps sibérien, il pourrait rencontrer des conditions extrêmes sur le lac. En plus des conditions météorologiques et de la température de l'eau, Bromeis pourrait devoir affronter des vagues hautes de plusieurs mètres. Si l'expédition réussit dans les deux mois prévus, sa santé reste, bien entendu, la première des priorités. Et il deviendrait ainsi la première personne à avoir nagé la longueur du plus grand lac d'eau douce au monde.

Des préparatifs déjà en cours

L'expédition de Bromeis ne sera pas une mince affaire. Des mois de planification intensive seront nécessaires avant qu'il ne puisse se jeter à l'eau en juillet. BWT apporte déjà son soutien dans cette phase, en s'occupant de l'aspect marketing et en apportant ses conseils pour préparer l'expédition et déterminer l'itinéraire le plus sûr. La société internationale jouit d'une solide présence en Russie et peut fournir une expertise cruciale et de précieux contacts. BWT sera également sur le terrain pour le soutenir au cours de son expédition et pour prendre en charge la purification de l'eau et assurer son approvisionnement en eau potable, entre autres activités. Un certain nombre de partenaires se sont déjà embarqués dans l'aventure, notamment l'université de Bâle, l'École polytechnique fédérale de Zurich, l'initiative "Living Lakes" du Global Nature Fund et le Forum économique mondial.

Un athlète porteur de message

Ernst Bromeis s'est fait un nom comme "ambassadeur de l'eau". Il oeuvre depuis 2007 pour promouvoir une utilisation responsable de l'eau via son initiative "The Blue Wonder". En 2008, il traversa à la nage 200 lacs de son canton natal des Grisons. Deux ans plus tard, il traversa le plus grand lac de chacun des cantons helvétiques. Et en 2014, il parcourut le Rhin depuis sa source jusqu'à son embouchure. "Nous sommes unis par une même passion: la protection de l'eau. Nous sommes fiers d'être au côté d'Ernst Bromeis en tant que partenaire", déclare M. Hübner.

www.bwtlakebaikal.com

À propos de BWT

Le groupe Best Water Technology est le chef de file européen des technologies de l'eau, avec 3 800 employés travaillant sur des technologies de purification de l'eau novatrices, économiques et respectueuses de l'environnement afin de fournir aux particuliers, industriels, commerçants, hôteliers et municipalités l'eau la plus pure, la meilleure pour la santé et la plus hygiénique afin de répondre à leurs besoins quotidiens.

www.bwt-group.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 15:55 et diffusé par :