Zeal Motor pourra accélérer sa croissance et lancer son développement commercial au Canada et aux États-Unis





Québec et Ottawa ont accordé des aides financières de plus de 570 000 $ à l'entreprise émergente de Bromont

BROMONT, QC, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Zeal Motor inc., une petite et moyenne entreprises (PME) au fort potentiel commercial, a développé une gamme unique de véhicules hors route industriels répondant aux exigences des fournisseurs d'énergie et des sociétés minières. Cette jeune entreprise innovante a bénéficié d'aides financières des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 573 300 $ qui lui permettront de soutenir sa croissance et de se positionner rapidement dans le marché.

La députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et du Centre national de recherches du Canada (CNRC), l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme Exportation (PEX), une contribution financière de 54 300 $ à Zeal Motor pour appuyer la mise en oeuvre d'une stratégie de marketing à l'international. De plus, Investissement Québec attribue une garantie de prêt de 150 000 $ à l'entreprise.

De son côté, le gouvernement du Canada a accordé des aides financières totalisant 369 000 $.

En vertu de son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) finance, à hauteur de 150 000 $, un projet de recherche et de développement qui permettra à Zeal Motor de produire un prototype de son nouveau modèle de véhicule.

Pour sa part, DEC verse une contribution remboursable de 219 000 $, en vertu de son Programme de développement économique du Québec, qui a permis à l'entreprise de réaliser les dernières étapes de son développement de produits (dessins finaux, certification, brevet) et de mettre en oeuvre ses activités de commercialisation au Canada et aux États-Unis.

Citations

« La compétitivité des entreprises et les exportations sont essentielles à la vitalité économique régionale. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'accompagner Zeal Motor, une startup innovante et prometteuse de la région, dans la conquête et la diversification de ses marchés extérieurs. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation

« Zeal Motor a démontré sa capacité exceptionnelle à développer des produits de classe mondiale qui répondent à des besoins industriels concrets. Je suis fier de l'appui du gouvernement du Canada, qui permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance, de créer des emplois de qualité et de contribuer à stimuler l'économie de la région. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Les exportations offrent aux entreprises manufacturières québécoises des possibilités de croissance et de rayonnement pratiquement infinies. Zeal Motor a bien saisi cet enjeu, et, grâce à sa stratégie de commercialisation, l'entreprise pourra renforcer sa présence non seulement sur le marché pancanadien, mais également aux États?Unis. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nos objectifs consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces projets contribueront à la création de plus de 40 emplois de qualité en Montérégie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada (PARI-CNRC) a pour objet d'appuyer les possibilités d'innovation en entreprise qui s'offrent aux PME. Il prévoit toute une gamme de services de conseil technique et d'affaires, ainsi que des programmes de financement, pour aider des entreprises comme Zeal Motor à renforcer leur capacité d'innovation, à surmonter les obstacles techniques et à transformer d'excellentes idées en réussite commerciale. »

David Lisk, vice-président, Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada.

Faits saillants

Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Le CNRC est le plus grand organisme de recherche du gouvernement du Canada . Il est également un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris dans le budget de 2018 d'aider les chercheurs du Canada à bâtir une économie plus novatrice

. Il est également un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris dans le budget de 2018 d'aider les chercheurs du à bâtir une économie plus novatrice Le PARI CNRC finance l'innovation. Chaque année, l'organisme appuie plus de 8?200 en leur offrant des conseils, du financement et l'accès à un bassin de jeunes diplômés prometteurs.

Le PARI CNRC existe depuis plus de 70 ans, et il continue de contribuer à des réussites canadiennes en aidant des PME à développer des technologies novatrices et à les commercialiser de manière rentable sur les marchés mondiaux.

