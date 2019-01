Impatience grandissante à l'approche du MWC19 Barcelone





La GSMA a annoncé aujourd'hui les dernières mises à jour du MWC19 Barcelone (anciennement Mobile World Congress), avec notamment des orateurs principaux supplémentaires, des entreprises participantes, des programmes et des événements. Le MWC19 Barcelone, qui se déroulera du 25 au 28 février 2019 à Fira Gran Via, Fira Montjuïc et La Farga L'Hospitalet, devrait attirer plus de 107 000 professionnels provenant de plus de 200 pays et territoires.

« L'arrivée prévue de la 5G représentera l'un des événements les plus passionnants de cette année tandis que les acteurs du secteur se réunissent pour présenter la connectivité intelligente grâce aux nouvelles technologies en étant sur le point d'atteindre des millions de personnes dans le monde », a déclaré John Hoffman, CEO de GSMA Ltd. « Au cours des quatre jours de la MWC19, les participants auront l'occasion d'entendre les points de vue des dirigeants qui sont des moteurs en matière d'innovation. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau le monde mobile à Barcelone ».

Dirigeants mondiaux en discours d'ouverture

La GSMA a annoncé l'ajout de plusieurs nouveaux orateurs principaux au MWC19, dont des dirigeants chez des opérateurs de téléphonie mobile de premier plan et d'organisations qui façonnent l'avenir du mobile. Ces nouveaux conférenciers sont notamment :

Chuck Robbins, président et CEO de Cisco

Dieter Zetsche, président de Daimler AG et Mercedes Benz

Mariya Gabriel, commissaire à l'économie numérique et sociale pour l'Union européenne

Thomas Bach, président d'IOC

Satya Nadella, CEO de Microsoft

John Hanke, fondateur et CEO de Niantic Inc.

Hiroshi Mikitani, fondateur, CEO et président de Rakuten

S.E. le Dr Aisha Bin Bishr, directeur général de Smart Dubai

Amina Mohammed, secrétaire général adjoint aux Nations unies

Lucian Grainge, président et CEO d'Universal Music Group

Pour de plus amples informations sur la conférence, notamment sur le programme et les orateurs principaux, veuillez consulter le site www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

4YFN : des start-ups atteignent la stratosphère

4 Years from Now (4YFN), l'une des plateformes de start-ups les plus influentes au monde, accueillera plus de 21 000 participants lors de sa sixième édition à Barcelone, avec des sponsors tels que Banco Sabadell, Airbus, Telefonica et Vueling. Cette année, 4YFN sera la première conférence organisée dans la stratosphère, qui dévoilera les objectifs des start-ups pour un meilleur avenir dans l'atmosphère et portera le 4YFN Awards vers de nouveaux sommets. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.4yfn.com/stratosphere/

Les participants de 4YFN auront l'occasion de rencontrer la communauté mondiale en plein essor des start-ups technologiques, avec notamment plus de 600 start-ups technologiques présentes sur le marché de l'innovation. Le programme de 4YFN présentera des conférenciers de renom, donc Claudia Nemat, membre du conseil d'administration de Deutsche Telekom ; Adeo Ressi, fondateur de l'Institut et Jared Ficklin, partenaire stratégique en matière de conception avec Magic Leap et technologue créatif en chef d'Argodesign. Cette année, les thèmes de 4YFN seront consacrés à l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, Tech4Good et Blockchain. Pour avoir de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.4yfn.com.

Innovation City : connectivité intelligente

La populaire Innovation City de la GSMA fera son retour au MWC19, en mettant un accent particulier sur le thème « Connectivité intelligente » : la combinaison de la 5G, de l'IdO, de l'intelligence artificielle et du big data et leur incidence positive sur la vie des citoyens et des entreprises dans le monde entier. Les visiteurs auront l'occasion de participer à plusieurs démonstrations pratiques dans divers domaines (divertissement, transport, environnement et robotique) présentées par nos partenaires Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless et Turkcell, ainsi que par le secteur des opérateurs de la GSMA et par des programmes de plaidoyer. Pour avoir de plus amples informations, veuillez visiter le site www.mwcbarcelona.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

Tournée MWC : expérience sur mesure au MWC19

MWC Barcelone offrira de nouveau aux participants une tournée thématique de l'exposition au centre Fira Gran Via, dirigée par des experts du secteur. La GSMA proposera également des visites personnalisées sur mesure pour répondre aux objectifs et aux besoins spécifiques des participants. Parmi les nouveaux partenaires de la tournée, nous pouvons mentionner :

Tournée 5G et NFV : Award Solutions, Nishith Tripathi et Mark Harms (Internet des Objets)

Mobile Advertising et Apps Tour : Geometry, Olivia Pasquinelli et Doug Chavez (Commerce de détail et numérique)

Actus du MWC Tour : Stratacache, Manolo Almargro et Ben Gauthier (intelligence artificielle)

Cybersecurity Tour : logiciel BLUE ? Stephen Kaufman

Pour de plus amples informations, et pour savoir notamment comment participer à une tournée, veuillez consulter le site www.mwcbarcelona.com/experiences/topic-tours/.

Annonces de nouveaux partenariats

Les participants auront l'occasion d'assister à divers programmes dans le hall 8.0 NEXTech. Ils pourront y obtenir des informations sur les leaders du secteur qui organiseront plus de 35 sessions au cours du MWC19. Les programmes de partenariat récemment confirmés sont notamment : China Unicom, Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), Huawei, mSchools, Mobile World Scholar Challenge, Samsung, Tappy Technologies, Tanla, Telecommunications Industry Association (TIA) et Vertiv. Alors que Dow Silicones, KLIX Media, NetNumber, Netsia, Tealium et Xilinx accueilleront des séances d'une heure. De plus, SalesForce.com présentera des programmes dans son Networking Garden. Pour de plus amples informations et indiquer que vous désirez participer, veuillez visiter le site : www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/partner-programmes/.

CNN International rejoint Mobile World Live en tant que partenaire média mondial pour le MWC19 Barcelone. Les nouveaux partenaires officiels récemment confirmés sont les suivants : CBS Interactive, CNBC, Euronews, Tencent News, le Wall Street Journal, TIME et Fortune et Ziff Davis.

Nouvelles activités au sommet Women4Tech

De retour pour sa troisième année consécutive et conforme à l'engagement de la GSMA de réduire l'écart entre les sexes dans l'écosystème mobile, le sommet Women4Tech de la GSMA réunira de hauts dirigeants pour débattre de sujets brûlants allant de la recherche de talents en intelligence artificielle au travail dans un monde post #MeToo, entre autres. Parmi les orateurs récemment confirmés vous trouverez :

Dr. Athina Kanioura, responsable scientifique des données en intelligence appliquée chez Accenture

Miriam Vogel, directrice générale d'EqualAI

Helena Norrman, vice-présidente principale, responsable du marketing et de la communication chez Ericsson

Ursula Soritsch-Renier, directrice des services d'informations et dirigeante numérique chez Nokia

Lauren Brown, directrice des projets spéciaux chez Quartz

Catherine Michel, directrice de la technologie chez Sigma Systems

Kjersti Jamne, directrice du marketing et vice-présidente de la consommation chez Telia

Alex Badenoch, directeur de groupe pour la transformation et les personnes chez Telstra

Elisabetta Romano, directrice de la technologie chez TIM

L'ordre du jour complet et la liste des orateurs sont disponibles à l'adresse suivante : www.mwcbarcelona.com/session/women4tech-summit/

La GSMA a annoncé plusieurs nouveaux événements dans le cadre du sommet Women4Tech. Inside Track offre aux participants qui souhaitent être plus compétitifs dans le secteur, la possibilité d'obtenir des informations essentielles sur leurs propres compétences professionnelles auprès d'un expert du classement Fortune 500. De plus, la GSMA a lancé deux activités, uniquement sur invitation : la table ronde Women4Tech et le dîner Women4Tech, qui explorent tous les moyens par lesquels les femmes peuvent accéder à des postes de direction et participer davantage aux conseils d'administration. Pour avoir de plus amples information, veuillez visiter le site : www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

Accenture est le sponsor officiel du Sommet Women4Tech et du dîner Women4Tech. HP Inc., et Pinsent Masons et Synchronoss sont les commanditaires de ce sommet. Les autres sponsors du programme sont notamment : Cisco, Master Card, Red Hat et Visa. Les partenaires de Women4Tech sont CBS Interactive, mBolden et le Wall Street Journal.

YoMo Barcelone : le festival mobile pour les jeunes

Nouveauté en 2019, YoMo présentera un certain nombre de nouvelles activités passionnantes. Notamment, le Magma Exporecerca Jove Research Fair, qui présentera une remise de prix aux étudiants en compétition lors d'un gala organisé le samedi 2 mars ; le concours international Ciencia en Acción pour étudiants, professeurs et chercheurs de la communauté scientifique ; le lancement du programme d'études « Choisissez votre équipe » ; nouvelles activités Tech4Girls et un nouveau programme pédagogique de l'Institut de design européen avec notamment des conférenciers, une mode immersive et des ordinateurs vestimentaires.

De nouveaux partenaires ont été annoncés pour ce YoMo : la fondation Repsol et la fondation Telefónica. Elisava, Grupo Edelvives, Grupo SM, Intech3D, Microsoft et Robotix Lego Education font également partie des nouveaux sponsors. Les partenaires médias de YoMo sont notamment Diari De L'Educació et Harvard Duesto Learning and Pedagogics. Pour avoir de plus amples informations, veuillez visiter le site : www.yomobcn.com

Participez au MWC19

Pour avoir de plus amples informations sur le MWC19 Barcelone, notamment pour savoir comment y assister, exposer ou sponsoriser, veuillez visiter le site www.mwcbarcelona.com. Suivez @GSMAEvents sur Twitter pour les développements et mises à jour d'événements et utilisez #MWC19 pour avoir la possibilité de participer aux discussions. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ ou sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/mobileworldcongress/. Suivez @GSMA sur Twitter pour en savoir plus sur d'autres nouvelles et activités de la GSMA .

-FINS-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs mobiles du monde entier, en réunissant plus de 750 opérateurs et plus de 350 entreprises du plus vaste écosystème mobile, avec notamment des fabricants de combinés et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipement et des sociétés Internet, ainsi que des organisations de secteurs industriels annexes. La GSMA organise également les événements majeurs du secteur, organisés chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghaï, ainsi que la série de conférences régionales Mobile 360.

Pour avoir de plus amples informations, veuillez visiter le site de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 10:35 et diffusé par :