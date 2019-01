IPwe est sélectionnée pour participer au programme IBM Blockchain Accelerator





PARIS, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- IPwe, Inc., leader en solutions technologiques destinées aux transactions relatives aux brevets et aux services de brevets, a été sélectionnée pour participer à l'IBM Blockchain Accelerator (accélérateur de blockchain d'IBM). Cet accélérateur est conçu pour les sociétés en phase de croissance ultérieure telles que IPwe, qui se focalisent sur l'établissement d'un réseau d'entreprises et d'une clientèle pour développer leur plateforme.

Au cours du programme, IPwe explorera les bonnes pratiques de création d'un réseau de blockchain aux côtés de mentors techniques, académiques et commerciaux issus d'IBM et de Columbia.

IPwe, aux côtés des autres participants au programme, auront accès à des ateliers de conception agile organisés par IBM, à un réseau expérimenté d'entreprises et à un support technique, à des liens avec la communauté de recherche de Columbia et à des groupes de talents étudiants, à une assistance en conception de valeur commerciale, ainsi qu'à l'IBM Cloud. Le programme se compose de trois modules sur plusieurs journées, qui auront lieu au cours des trois prochains mois dans la ville de New York et à San Francisco.

« Nous sommes honorés et ravis qu'IPwe ait été sélectionnée pour participer. Lorsque nous avons lancé IPwe il y a un an, nous avions l'immense ambition de créer la catégorie d'actifs de brevets en élaborant une plateforme permettant à l'écosystème des brevets d'obtenir des informations, d'effectuer des transactions et d'interagir », a déclaré Erich Spangenberg, fondateur et PDG d'IPwe. « Nous pensions que cela nécessiterait quelques années avant que l'on ne s'intéresse à nous. Il existe quelques sociétés de stade intermédiaire exceptionnelles, et le fait d'avoir été sélectionnés par IBM pour ce programme est incroyablement gratifiant. Nous pensons que ce programme se révélera transformationnel. »

À propos d'IPwe

La plateforme de brevets alimentée par la blockchain d'IPwe révolutionne l'écosystème des brevets. Elle permettra de faciliter grandement la conduite des transactions de brevets d'aujourd'hui (achat/vente/licence), et rendra possibles de nouveaux types de transactions de brevets qui sont actuellement impraticables (R&D en crowdsourcing, financement basé sur les brevets, et bien plus encore). IPwe encourage l'innovation et aide les propriétaires de brevets à générer des revenus à partir de leur investissement. IPwe aura un impact sur tous ceux qui travaillent avec des brevets.

www.ipwe.com

twitter.com/ipwe_

https://medium.com/@ipwe

https://www.linkedin.com/company/ipwe-com/

https://www.youtube.com/channel/UCaJCs7mju9mfsEAhhPT1LbA

E-mail : michael@ipwe.com

