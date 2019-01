Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): Le tribunal confirme la victoire électorale de Tshisekedi en RDC





La Cour constitutionnelle de la RDC a confirmé la victoire de Felix Tshisekedi à l'élection présidentielle. Tshisekedi a déclaré que la décision du tribunal de rejeter les plaintes de fraude électorale et de le déclarer président était une victoire pour tout le pays (https://observer.ug/news/headlines/59693-congo-court-upholds-election-win-win-of-tshisekedi). Mais la déclaration de Martin Fayulu selon laquelle il était "le seul président légitime" du Congo et son appel à la protestation par le peuple congolais menaçaient de maintenir le pays dans une crise politique qui couvait depuis les élections du 30 décembre.

La cour a rejeté la demande de Fayulu de recomptage du vote, affirmant que Tshisekedi avait remporté avec plus de 7 millions de voix, soit 38%, avec 34% pour Fayulu. Le jugement de la cour, rendu public aux premières heures de dimanche, indique que Fayulu n'a présenté aucune preuve pour étayer ses affirmations selon lesquelles il aurait gagné, d'après les données divulguées attribuées à la commission électorale. Il a également qualifié de non fondé un autre recours déposé par Fayulu qui s'opposait à la décision de dernière minute de la commission électorale d'interdire à un million d'électeurs l'élection à la suite d'une épidémie mortelle de virus Ebola.

Tshisekedi, le fils du chef de l'opposition Etienne, qui n'a pratiquement pas fait ses preuves, doit être inauguré le 22 janvier. Le gouvernement devrait démissionner dans les prochains jours. La nouvelle Assemblée nationale sera installée le 26 janvier avec un petit groupe de membres qui puis valider les 500 députés, dont la majorité appartiennent au parti Front commun pour le Congo de Kabila.

Beaucoup craignaient que le rejet de l'appel par la cour ne conduise à une plus grande instabilité dans un pays qui souffre déjà de rebelles, de violences communautaires et d'une épidémie d'Ebola.

La Communauté de développement de l'Afrique australe a félicité dimanche le président élu Tshisekedi et le Congo pour la tenue d'élections pacifiques "en dépit des défis sécuritaires et logistiques".

