La gouverneure générale et commandante en chef du Canada a visité des militaires canadiens au Koweït et en Irak





OTTAWA, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a visité les membres des Forces armées canadiennes (FAC) en mission au Koweït et en Irak dans le cadre de l'Opération IMPACT, du 18 au 21 janvier 2019.

Accompagnée du général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, la gouverneure générale a pu témoigner son soutien aux troupes et constater le travail effectué par celles-ci. Elle a aussi rencontré le major-général Dany Fortin, commandant de la mission de l'OTAN en Irak, M. Paul Gibbard, ambassadeur du Canada en Irak, et M. Louis-Pierre Émond, ambassadeur du Canada au Koweït.

« Le Canada contribue à ramener la paix et la stabilité en Irak et dans la région. Dans le cadre de l'opération IMPACT, les centaines d'hommes et de femmes des FAC, déployés en Irak, au Koweït, en Jordanie, au Qatar et au Liban, contribuent à améliorer les structures de sécurité, la formation et le professionnalisme des forces irakiennes et contribuent à la lutte contre le terrorisme », a déclaré la gouverneure générale. « Ils sont loin de chez eux, travaillant pour le Canada et pour un monde meilleur. Nous sommes extrêmement fiers d'eux ».

La gouverneure générale a aussi eu l'occasion de s'entretenir avec Son Altesse Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït et commandant des forces militaires koweïtiennes, et Son Excellence Barham Salih, président de l'Irak.

La visite a permis de rappeler que le Canada démontre un engagement continu envers la paix et la sécurité internationale et est déterminé à lutter contre le terrorisme, tant au pays qu'à l'étranger.

Quelques faits :

L'opération IMPACT est principalement une mission de formation, d'assistance et de conseil. Les efforts des FAC à l'appui de la coalition mondiale luttant contre Daech augmentent les capacités des forces de sécurité irakiennes. La contribution des FAC se décline dans plusieurs dimensions, notamment en travaillant avec les partenaires régionaux pour aider à rendre la région plus stable et sécuritaire.

Consciente de l'ampleur du sacrifice et de l'engagement requis pour servir notre pays, la gouverneure générale et commandante en chef du Canada visite régulièrement des établissements militaires au pays et à l'étranger.

En janvier 2018, la gouverneure générale a rencontré des membres des FAC en affectation dans le cadre de l'opération UNIFIER, en Ukraine , et de l'opération REASSURANCE, en Lettonie. Elle a aussi visité des militaires des FAC à travers le pays, notamment à la Base de soutien de la 5e Division du Canada (BS 5 Div C) Gagetown , à la 12e Escadre Shearwater, à la BFC Esquimalt, à la 17e Escadre/BFC Winnipeg, à la 15e Escadre/BFC Moose Jaw, à la Force opérationnelle interarmées (Nord) et la 5e Escadre Goose Bay.

