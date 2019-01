Nouvelle activité hivernale au parc national des Îles-de-Boucherville - Les soirées festives : cuisine mobile et rando aux Îles!





ÎLES-DE-BOUCHERVILLE, QC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À moins de 15 minutes de Montréal, dans un décor qui sait toujours surprendre, le parc national des Îles-de-Boucherville invite le grand public à s'habiller chaudement pour jouer dehors, le temps d'une randonnée en soirée. En expédition libre, bottes ou raquettes aux pieds, les visiteurs partiront à la découverte du parc à la belle étoile sur un circuit balisé, illuminé à la lueur des lanternes (version de 2 km pour les tout-petits et version de 4km pour tous).

Les soirées festives « Cuisine mobile et rando aux îles » est une toute nouvelle activité originale et rassembleuse : venez débuter la soirée autour d'un « food truck », d'un feu et d'un café, puis partez à la rencontre d'un garde-parc naturaliste dans le sentier illuminé. Le garde-parc naturaliste vous attend au coeur du parcours afin de vous faire découvrir la faune du parc sous forme de textes tirés des « Confessions animales - Bestiaire I et II » du célèbre anthropologue, écrivain et animateur Serge Bouchard.

Cinq occasions durant l'hiver : 19 janvier, 2 février, 9 février, 23 février et 2 mars 2019. Cette randonnée, d'une durée approximative d'une heure et quart, pourra s'effectuer entre 16h et 20h30.

Inscription : Les places étant limitées, la réservation est obligatoire : 450-928-5088

Prix

Adulte : 22,50$ (ce prix inclut un menu du food truck) + 8,60$ (droit d'accès ou carte annuelle*). *Notez qu'en tout temps, le droit d'accès au parc est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.

Enfants (de 6 à 12 ans) : 12$ (le droit d'accès est gratuit)

