Nemaska Lithium nomme Robert Beaulieu à titre de vice-président, Opérations

QUÉBEC, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) est heureuse d'annoncer la nomination de Robert Beaulieu à titre de nouveau vice-président, Opérations. Depuis le 3 janvier, M. Beaulieu supervise les travaux de construction et les opérations préparatoires à la mise en service du site minier Whabouchi et de l'usine électrochimique de Shawinigan.



« Nous sommes vraiment heureux d'accueillir Robert au sein de Nemaska Lithium; un professionnel au bagage incroyable acquis grâce à diverses expériences au Canada et à l'international », a déclaré Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. « Robert a mené le démarrage et les opérations de projets de grande envergure. Nous pourrons compter sur sa vaste expérience dans la transition des activités de construction et de développement à la montée en puissance de nos activités commerciales ainsi qu'à l'optimisation de notre procédé. Alors que nous nous approchons rapidement d'une nouvelle étape charnière de notre histoire, sa feuille de route impressionnante dans la mise en oeuvre de projets miniers et de traitement métallurgique complexes et novateurs constituera un excellent atout pour l'équipe. »

Un professionnel chevronné possédant plus de 25 années d'expérience dans l'industrie minière, M. Beaulieu apporte des connaissances précieuses en démarrage de projets. Il a été notamment aux commandes techniques de la mise en service et de la montée en régime de production de la mine de nickel Koniambo de Glencore, en Nouvelle-Calédonie, de 2012 à 2018. Auparavant, il oeuvra dans des environnements hautement stratégiques et technologiques, dirigeant des équipes multidisciplinaires dans l'atteinte de cibles déterminantes pour des entreprises telles que Stornoway Diamond Corporation, SNC-Lavalin, Canadian Royalties inc. et Métallurgie Magnola inc.

« Je suis très fier de me joindre à une entreprise aussi prometteuse que Nemaska Lithium », a déclaré Robert Beaulieu, vice-président, Opérations. « Après seulement quelques jours dans mes nouvelles fonctions, j'ai pu constater l'ingéniosité et l'engagement collectif derrière le procédé et la philosophie de gestion uniques de Nemaska Lithium. Sur le site minier tout comme à l'usine électrochimique, j'ai rencontré des personnes dévouées et à l'esprit novateur qui partagent véritablement l'objectif commun visant à faire de Nemaska Lithium un succès de renommée mondiale. Je suis très heureux d'embarquer, avec eux, dans cette aventure vers les activités d'exploitation commerciales de ce projet. »

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la société détient de multiples brevets.

La Société est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, constituent de " l'information prospective " et des " énoncés prospectifs " selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux liés (i) à la mise en service de la mine Whabouchi et de l'usine électrochimique de Shawinigan, (ii) à faire de Nemaska Lithium un succès de renommée mondiale, (iii) aux activités d'exploitation commerciale du projet, et (iv) de manière générale, au paragraphe " À propos de Nemaska Lithium " ci-dessus qui décrit essentiellement les prévisions de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que la mine Whabouchi et/ou l'usine électrochimique de Shawinigan seront mises en service et commenceront à produire, puisque les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux actuellement prévus par la Société.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir . Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique " Facteurs de risque " dans la notice annuelle de la Société datée du 10 octobre 2018 et la rubrique " Exposition et gestion des risques " dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

