Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains « Saumon atlantique fumé à chaud nuggets » de marque Salmon Village en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Winner Micro, une société de conception de circuits intégrés basée à Beijing, a récemment lancé sa nouvelle trousse de développement logiciel W600 pour système sur puce Wi-Fi de l'IdO. La nouvelle trousse prend en charge la compilation et le débogage...

C'est avec grande tristesse que la direction de l'entreprise Endoceutics annonce le décès de son président et fondateur, le docteur Fernand Labrie à l'âge de 81 ans. Diplômé de la Faculté de médecine de l'Université Laval...