Nomination de nouveaux administrateurs et fractionnement des actions de la Société

MONTRÉAL, le 17 janv. 2018 /CNW Telbec/ - GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) est heureuse d'annoncer que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 22 novembre 2018 (la « circulaire ») ont été élus administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Boucherville (l'« assemblée »). De plus, les actionnaires ont approuvé le fractionnement des actions de catégorie A en circulation de la Société à raison de deux pour une (le « fractionnement d'actions »).

Élection de deux nouveaux administrateurs

Lors de l'assemblée, les actionnaires ont élu deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration : Mme Claudine Roy et M. Robert Dépatie. Mme Roy est administratrice de sociétés, notamment membre du conseil d'administration d'Investissement Québec et de l'Association des restaurateurs du Québec depuis 2012. Elle est également présidente et directrice générale de Gestion immobilière Gaspé depuis 1990. Mme Roy a une grande expérience en restauration, elle est la fondatrice et a été propriétaire du Bistro Brise-Bise de Gaspé de 1987 à 2015.

M. Dépatie, quant à lui, est président de Robert Dépatie & associés inc. et conseiller stratégique pour plusieurs entreprises depuis 2015. Il a été président de Groupe St-Hubert de février 2015 à juin 2015. Il a agi comme président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média de mai 2013 à avril 2014 et comme président et chef de la direction de Vidéotron ltée de juin 2003 à mai 2013. M. Dépatie a occupé plusieurs postes de direction dans l'industrie de la distribution alimentaire, dont ceux de président de Distributions Alimentaires Le Marquis/Planters et de vice-président exécutif de Heinz Canada de 1993 à 1998.

La Société confirme la réélection des administrateurs suivants : Jean Bédard, Charles St-Germain, Nelson Gentiletti, Annick Mongeau, Jean-Marc Léger, Philippe Duval et Marc Poulin.

Nomination division détail

La Société annonce également la nomination, effective à compter de ce jour, de M. Jonathan Lauzon, au poste de vice-président, division détail de Sportscene. M. Lauzon a cumulé plus de 10 ans d'expérience au sein de La Brasserie Labatt du Canada, entre autres à titre de vice-président des ventes pour le Québec de 2015 à 2018 et vice-président des ventes pour le Canada au cours de la dernière année. M. Lauzon pourra notamment compter sur la collaboration de M. Leonard Lighter, directeur général de Moishes, pour l'expansion de la division détail de Sportscene. Le restaurant et sa gamme de produits en épicerie ont été acquis par la Société en décembre dernier.

Fractionnement des actions de la Société

À l'assemblée, les actionnaires de la Société ont également approuvé une résolution spéciale autorisant la direction à modifier les statuts constitutifs de la Société afin de procéder au fractionnement de ses actions de catégorie A. Le fractionnement aura pour effet de doubler le nombre d'actions de catégorie A émises et en circulation, portant ainsi son nombre de 4 270 893 à 8 541 786, et devrait initialement réduire le cours des actions de catégorie A proportionnellement au ratio de division, le tout sous réserve de l'approbation des autorités règlementaires applicables, incluant celle de la Bourse de croissance TSX. La Société prévoit déposer les statuts de modification dans les prochaines semaines et les actionnaires seront informés par voie d'un communiqué de presse des modalités du fractionnement d'actions, notamment quant aux dates déterminées pour la date de clôture des registres et la date de versement des actions de catégorie A supplémentaires.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe, en date des présentes, 43 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

