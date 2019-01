HONOR connaît une forte croissance malgré un ralentissement mondial du secteur d'activité





HONOR View20, le produit phare, sera bientôt commercialisé à l'échelle mondiale, préparant le terrain d'une vigoureuse année 2019

HONG KONG, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, l'une des principales e-marques de smartphones, a consolidé sa position de chef de file du secteur grâce à une forte croissance en 2018, malgré un ralentissement mondial de ce secteur d'activité. Selon IDC[i], le marché mondial des smartphones a enregistré une baisse de 3,1 % des livraisons d'une année à l'autre durant les trois premiers trimestres de 2018, ce qui n'est pas le cas de HONOR, qui a connu une hausse de 27,1 %. HONOR occupe désormais, sur cette même période, la première place sur le marché des canaux de distribution en ligne haut de gamme et de gamme intermédiaire.

M. George Zhao, le président de HONOR, a déclaré : « Les produits HONOR, sans équivalent et à un prix imbattable, nous permettent de fidéliser nos 100 millions d'adeptes à travers dans le monde. Nous sommes convaincus que HONOR atteindra bientôt l'objectif qui est de faire partie des cinq premières marques mondiales de smartphones d'ici à trois ans et des trois premières d'ici à cinq ans. Cette année, nous avons amélioré notre image de marque grâce à un nouveau logo aux couleurs vives et à notre slogan 'HONOR MY WORLD', mais aussi grâce au nouvel objectif qui est de créer un monde intelligent appartenant à la jeunesse de la planète. Cette nouvelle image de marque continuera d'avoir une résonnance et d'accélérer la croissance de nos activités. »

Le lancement mondial de HONOR View20 aura lieu à Paris, le 22 janvier. Le produit phare incarne les dernières innovations et la créativité de HONOR. Depuis sa création, HONOR marque son temps sur tous les fronts, guidant la révolution des smartphones en matière d'intelligence artificielle (IA), de performance et de conception de produits.

HONOR évolue vers l'IA

L'IA est et restera le plus grand facteur de changement du secteur. Selon une étude menée par PwC[ii], l'IA devrait contribuer jusqu'à 15 700 milliards d'USD à l'économie mondiale en 2030. Percevant cette tendance lourde, HONOR a récemment lancé la toute dernière caméra IA pour smartphone, pour l'appareil HONOR View20. Le dispositif exploite la puissance de calcul de l'IA et la puissance de traitement graphique qu'offre le jeu de puces Kirin 980 à double ISP et double NPU, faisant la synthèse des multiples photos prises par la caméra arrière de 48 Mpx (alimentée par le capteur Sony IMX586) et créant une image d'IA haute définition de 48 MPx.

D'année en année, HONOR éblouit le monde avec toute une série de percées technologiques en matière d'IA. En décembre 2016, HONOR a lancé HONOR Magic, le premier téléphone du secteur à disposer d'un système d'IA « Magic Live » dans un smartphone, pour vérifier l'écosystème et apprendre à collaborer avec les entreprises et à les aider à concevoir des applications pour le nuage. Un an plus tard, HONOR est passé à la vitesse supérieure et a intégré un jeu de puces d'IA, le Kirin 970, dans l'appareil HONOR View 10, permettant une reconnaissance de l'environnement puissante et des capacités d'autoapprentissage. Équipé lui aussi du Kirin 970, HONOR 10 est doté d'une caméra d'IA 2.0 à double objectif et d'une technologie de segmentation sémantique d'image, pouvant reconnaître, en temps réel, plus de 500 cas de figure dans 22 catégories.

L'évolution des performances de HONOR

HONOR propose en permanence des mises à jour matérielles et logicielles révolutionnaires sur ses smartphones, pour assurer aux utilisateurs des performances homogènes. HONOR a équipé la dernière version de HONOR View20 avec Link Turbo, qui fait appel à l'IA et au big data pour analyser automatiquement les habitudes d'utilisation des utilisateurs et les conditions du réseau. Cela leur permet de passer de façon fluide d'un réseau Wi-Fi à un réseau 4G et inversement et d'augmenter la vitesse de téléchargement en adoptant les deux réseaux simultanément.

En outre, HONOR a lancé l'année dernière une série de technologies haut de gamme. Le GPU Turbo, lancé en juin 2018, est une solution d'intégration matérielle et logicielle révolutionnaire augmentant spectaculairement la puissance de traitement graphique de 60 %, tout en réduisant de 30 % la consommation d'énergie du système sur une puce. HONOR a également lancé un système de refroidissement par liquide, équipé d'une conception thermique à neuf couches et d'une conduite de refroidissement par liquide digne d'un PC. Il augmente de 41 % la dissipation thermique et réduit jusqu'à 10 degrés Celsius la température du processeur du combiné.

L'évolution de HONOR dans la conception des produits

HONOR donne la priorité aux aspects fonctionnel comme esthétique lorsqu'il conçoit ses produits. HONOR View20 combine parfaitement les deux. HONOR View20 est équipé de la toute nouvelle technologie d'écran HONOR, All-View Display, doté d'une caméra frontale de conception unique au monde et d'un gradient de couleurs vives et dynamiques en forme de V, grâce à la nanolithographie.

HONOR mène la course à l'affichage plein écran depuis le tout début, adoptant un écran 18:9 sur toute la surface pour les appareils HONOR 7X et HONOR View10, en 2017. Dans la foulée, HONOR a lancé HONOR 10 avec écran comportant une encoche, ce qui élargit davantage encore la surface d'affichage.

HONOR est le numéro un en matière d'élégance des smartphones, introduisant des éléments de couleurs dans les smartphones, avec HONOR 8 bleu saphir en 2016 et HONOR 9 gris glacier en 2017. Par la suite, HONOR est allé au-delà de l'uniformité chromatique en lançant HONOR 10 et HONOR 10 Lite, qui arborent des dégradés de couleurs, toujours changeantes et fluides et HONOR 8X, qui présente une double texture.

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales e-marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez HONOR en ligne sur www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

