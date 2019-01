LONGi Solar établit un nouveau record mondial de cellule solaire biface mono-PERC, avec 24,06 pour cent





XI'AN, Chine, 17 janvier 2019 /CNW/ - LONGi Solar annonce avoir établi un nouveau record mondial de rendement de conversion monocristalline silicium PERC qui surpasse 24 pour cent pour la première fois en utilisant des dimensions de plaquettes commerciales (M2), selon des tests menés par le CPVT (National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality -- Centre national de supervision et d'inspection de la qualité des produits solaires photovoltaïques) en Chine.

En effet, la plus récente percée de LONGi Solar en matière de cellule solaire biface PERC mise à l'essai par le CPVT a obtenu un rendement de conversion de 24,06 %. Le CPVT a testé la cellule monocristalline silicium PERC selon une dimension standard de plaquette (156,75 x 156,75 mm2) (M2) fournie par LONGi Solar. Les cellules d'essai ont été mesurées dans des conditions standards de test pour déterminer les caractéristiques courant-voltage à titre de fonction de la charge.

« LONGi Solar a réalisé de grands progrès pour établir des rendements de conversion de cellule solaire PERC dignes de records mondiaux alors que nous démontrons notre capacité soutenue à fournir au marché solaire de la planète des produits offrant un haut rendement », déclare Li Wenxue, président de LONGi Solar. « Les plus récents records de rendement de conversion de cellule solaire témoignent aussi de la réussite de nos investissements en matière de R et D, qui sont devenus la norme de l'industrie dans les dernières années. »

En avril 2017, en se fondant sur la technologie d'émetteur sélectif, qui a été largement utilisée pour la production pragmatique en série, LONGi Solar a déclaré un rendement de conversion de cellule monocristalline silicium PERC de 22,17 % (testé par le CPVT), qui a effectivement soutenu les besoins de la phase 3 des exigences d'approvisionnement du programme d'installation solaire « Top Runner » de la Chine.

En octobre 2017, LONGi Solar avait battu le record mondial de rendement de cellule monocristalline silicium PERC en dimensions commerciales avec une valeur de 22,71 %, alors que le record d'origine avait été battu par Fraunhofer-ISE avec 22,61 %. Pendant le même mois, conformément à la technologie MBB, le rendement de conversion de cellule a été porté à 23,26 % et mis à l'épreuve par le CPVT, surpassant pour la première fois le seuil du 23 %.

En août 2018, LONGI Solar a obtenu le rendement de conversion le plus élevé en Chine avec des cellules solaires bifaces mono-PERC de type P, celui-ci atteignant 23,11 %.

« C'est la première fois que le rendement des cellules solaires monocristallines PERC en dimensions commerciales surpasse 24 % », souligne le Dr Li Hua, LONGi Solar, vice-président de la R et D sur les cellules. « Au cours des trois dernières années, LONGi Solar a mis au point trois générations de produits "Hi-MO" fondés sur la technologie PERC, qui posent des jalons au sein de l'industrie sur les plans de l'efficacité et de la fiabilité de la technologie PERC à haut rendement. »

