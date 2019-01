« OK Google. Parler avec iA Groupe financier. »





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier franchit une autre étape importante de son virage numérique en lançant l'Assistant virtuel iA. L'Assistant virtuel iA permet aux clients d'échanger avec iA Groupe financier par écrit et avec la voix, une façon naturelle de communiquer qui favorise un sentiment de proximité et un meilleur accompagnement.

« Bonjour! Je suis l'Assistant virtuel iA. Que voulez-vous faire aujourd'hui? »

Bien que l'Assistant virtuel iA soit nouveau, il peut déjà calculer combien un épargnant devrait cotiser à son REER ou estimer le montant accumulé au moment de la retraite. Il peut aussi trouver un fournisseur de soins de santé à proximité qui répond aux critères d'admissibilité de la société.

L'Assistant virtuel iA est accessible par l'Assistant Google à partir d'un téléphone cellulaire, d'une tablette et par le biais d'un appareil Google Home. Pour démarrer la conversation, il suffit de dire « OK Google. Parler avec iA Groupe financier. »

« Grâce à notre plateforme propulsée par l'intelligence artificielle, l'Assistant virtuel iA apprend rapidement. Notre vision est de rendre l'Assistant virtuel iA capable de procurer à chaque participant de régimes collectifs de l'information personnalisée et adaptée à son profil. L'Assistant virtuel pourra guider le participant dans l'évaluation des options qui s'offrent à lui aux différentes étapes de sa vie. Il pourrait même l'aider à modifier certaines habitudes de vie qui pourraient lui être défavorables en l'encourageant à prendre action maintenant. Notre volonté est de changer le paradigme en passant d'une approche curative à une approche préventive », affirme Martin Bélanger, vice-président principal, Solutions d'assurance et d'épargne collectives et marchés spéciaux.

« En complémentarité avec le travail des représentants et des conseillers sur le terrain, l'Assistant virtuel iA constitue une source d'information utile pour aider les clients à faire les bons choix pour leur bien-être financier et celui de leur famille, ajoute Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, épargne et retraite individuelles. Par exemple, lors d'un événement important comme l'arrivée d'un enfant, l'Assistant virtuel iA pourrait rappeler aux nouveaux parents l'importance de revoir leur couverture d'assurance. Il pourrait aussi présenter les avantages de cotiser à un régime enregistré d'épargne-études pour financer les études de l'enfant, et même proposer les services professionnels d'un conseiller en sécurité financière, lorsque requis. »

Avec sa force de vente présente partout au Canada, ses centres de service à la clientèle, son site sécurisé l'Espace client, l'application iA Mobile, et maintenant l'Assistant virtuel iA, iA Groupe financier offre à ses clients une multitude de façons de communiquer avec lui, répondant ainsi aux préférences et au profil de chacun. Il démontre ainsi son engagement à faire vivre à ses clients une expérience personnalisée hors du commun.

L'évolution des fonctionnalités de l'Assistant virtuel iA ainsi que les façons de l'utiliser sont présentées sur le microsite ia.ca/assistant.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

