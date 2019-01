Un nouveau sondage révèle un soutien croissant au boycottage de GM





TORONTO, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Un nombre croissant de consommateurs canadiens sont en faveur d'un boycott pur et simple des véhicules de General Motors (GM) si le constructeur n'annule pas son intention de fermer l'usine d'assemblage d'Oshawa, selon un sondage de la firme de recherche Ekos commandé par Unifor.

« Le fait que les consommateurs canadiens soient prêts à punir GM par un boycottage complet est exactement ce dont nous mettons en garde l'entreprise depuis des semaines, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Un boycottage généralisé de GM nuirait aux travailleuses et travailleurs canadiens et américains qui ne méritent pas d'être victimes de la cupidité de GM et du déplacement de la production au Mexique.

Le sondage a conclu que la marque GM est en danger et que la fermeture de l'usine d'Oshawa pourrait avoir de graves répercussions sur les ventes.

Les résultats du sondage ont révélé que :

45 pour cent des Canadiens sont en faveur d'un boycottage catégorique de GM.

26 pour cent des Canadiens disent qu'ils envisageraient un boycottage de GM.

74 pour cent des Canadiens croient que GM doit construire au Canada si elle veut vendre ici.

si elle veut vendre ici. 54 pour cent des Canadiens ont une opinion défavorable de GM à cause de l'annonce d' Oshawa .

. Le gouvernement Trudeau a reçu un niveau d'approbation de 35 pour cent dans sa gestion du dossier de GM.

Le gouvernement Ford a reçu un niveau d'approbation de 31 pour cent dans sa gestion du dossier de GM.

Le sondage a également révélé que les Canadiens sont profondément consternés par la réaction des deux ordres de gouvernement à la suite de l'annonce de GM, qui entraînera la perte de 24 000 emplois au Canada.

« Les Canadiens s'attendent à ce que leurs élus se battent pour conserver de bons emplois au Canada, et pas seulement pour accepter la ligne d'entreprise selon laquelle il s'agit simplement d'une décision commerciale alors que les travailleurs et les contribuables canadiens qui ont renfloué GM il y a une décennie sont trahis », a déclaré M. Dias

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne #SauvonsOshawaGM d'Unifor, visitez SauvonsOshawaGM.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 13:09 et diffusé par :