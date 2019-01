Lancement d'une nouvelle phase de la campagne publicitaire d'Interconnexion, le programme d'intégration en emploi des nouveaux arrivants de la CCMM





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a lancé cette semaine une nouvelle phase de sa campagne publicitaire visant à faire la promotion d'Interconnexion, un programme d'intégration des nouveaux arrivants au marché du travail, grâce à des publicités qui seront diffusées sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé jusqu'au 3 mars.

« Alors que le Québec est en situation de pénurie de main-d'oeuvre, le taux de chômage chez les immigrants montréalais frôle les 14 %. Bon nombre de nouveaux arrivants possèdent d'excellentes qualifications dans leur domaine d'expertise, et c'est pourquoi il est primordial de favoriser leur intégration rapide à un emploi grâce auquel ils pourront contribuer pleinement à leur société d'accueil. En outre, la diversité est essentielle au sein des entreprises pour stimuler l'innovation et la compétitivité. Cette campagne vise à mieux faire connaître le programme Interconnexion et ainsi à permettre à un nombre accru de nouveaux arrivants d'établir un contact privilégié avec des employeurs potentiels », a déclaré le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

Une diffusion à grande échelle pour encourager la participation au programme

La campagne publicitaire « Relancez votre carrière au Québec! » du programme Interconnexion a été lancée en septembre dernier sur les ondes de TV5, dans les journaux 24 Heures, Métro et Les Affaires, ainsi que sur Facebook et LinkedIn. Un dispositif d'affichage urbain a également été mis en place dans l'ensemble du réseau de métro de la STM et du matériel promotionnel est distribué à certains endroits en lien avec l'emploi ou les services aux immigrants, notamment les centres communautaires, les bibliothèques et les centres de formation.

Dans l'optique de faire découvrir le programme Interconnexion à un public élargi, la campagne publicitaire s'intensifiera au cours des 16 prochaines semaines avec la diffusion, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé, de quatre publicités d'une durée de 30 secondes chacune pendant les heures de grande écoute ainsi que l'affichage d'îlots Web sur le site du diffuseur public. Ces publicités présentent trois candidats qui ont décroché un emploi dans leur champ d'expertise respectif à la suite de leur participation au programme Interconnexion. L'une des publicités illustre également le point de vue de l'employeur et les avantages de participer au programme pour les entreprises. Ces publicités peuvent d'ailleurs être vues sur les ondes de TV5 depuis l'automne dernier.

Une vaste gamme de services au profit des entreprises et des nouveaux arrivants

La Chambre fait du dossier de l'intégration de la main-d'oeuvre immigrante l'une de ses priorités depuis près d'une décennie. C'est ainsi qu'en 2010, elle a mis sur pied Interconnexion, un programme de maillage et d'intégration professionnelle appuyé par le gouvernement du Québec. Interconnexion offre à la fois une solution aux employeurs qui font face à des enjeux de recrutement et d'intégration des talents ainsi que l'occasion aux nouveaux arrivants de mettre à profit leurs qualifications.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

