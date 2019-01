Mérieux Equity Partners a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de Nutragroup, la société holding d'Omnipharm et de B-Pharma





LYON et CHAMBÉRY, France, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Mérieux Equity Partners a annoncé aujourd'hui sa prise de participation majoritaire au sein de Nutragroup (société holding des laboratoires Omnipharm et B-Pharma), via Mérieux Participations 3, son fonds de troisième génération dédié aux entreprises en forte croissance des secteurs de la santé et de la nutrition. Mehdi Boulahia, fondateur de la société, et l'équipe de direction de Nutragroup, conserveront une participation importante dans l'entreprise.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/808405/Merieux_Equity_Partners_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/808407/Nutragroup_Logo.jpg )

Fondé en 2008 à Chambéry, Nutragroup est rapidement devenu un acteur de référence pour le marché des ingrédients alimentaires, axé sur la fourniture, la formulation et la fabrication de compléments alimentaires. Depuis sa création, la société a connu une trajectoire de croissance rapide en France et à l'international, 40 % de son chiffre d'affaires étant actuellement généré par les marchés internationaux. Nutragroup a ouvert un nouveau site de près de 1 600 m² en octobre dernier, dans le but manifeste de devenir un leader européen basé sur ses deux principales filiales.

Omnipharm est un partenaire commercial de confiance des sociétés de compléments alimentaires et de nutraceutiques axé sur la sélection et la distribution de matières premières sur la base d'une offre de (i) plus de 1 500 références, (ii) un niveau de service à la clientèle garantissant une disponibilité optimale pour les clients, (iii) la fiabilité et la qualité réglementaire.

B-Pharma opère en tant que société de formulation et de fabrication sous contrat, qui offre un service complet clé en main aux clients industriels, de la fourniture de matières premières à la livraison des produits finis, en passant par le développement de nouvelles formules. B-Pharma a mis en place des capacités de production dédiées dans un site « ultramoderne », fonctionnant avec des normes similaires à celles des pratiques pharmaceutiques BPF.

L'unité de fabrication se concentre sur la gamme de volumes de petite et moyenne taille, avec des tarifs et des délais d'exécution compétitifs.

Grâce au partenariat récemment établi entre Mérieux Equity Partners et la direction de Nutragroup, Mehdi Boulahia souhaite accélérer la croissance de la société et l'amener à un niveau réellement international. Le projet de croissance de la société repose sur trois piliers principaux : accroître les investissements industriels, lancer de nouveaux services et se développer en Europe, notamment par le biais de différentes acquisitions.

Cette participation majoritaire est le troisième investissement réalisé par Mérieux Participations 3, un fonds de capital-développement dédié créé par Mérieux Equity Partners au cours du deuxième semestre de l'année 2018, afin de soutenir les entreprises en forte croissance des secteurs de la santé et de la nutrition.

SODICA Corporate Finance a agi en tant que conseiller (côté vendeur) pour cette transaction.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici .

Coordonnées

Gaelle Besomi

gaelle.besomi@merieux-partners.com



Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 22:58 et diffusé par :