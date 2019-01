Déjà une première acquisition en 2019 pour Premier Tech





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Premier Tech a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'entreprise TerreauxSTAR par son Unité d'Affaires Premier Tech Horticulture France. Située à Forges, dans l'ouest de la France, cette entreprise est un acteur majeur dans la fabrication de terreaux destinés principalement aux marchés professionnels.

Avec près de 30 ans d'expertise, le succès d'affaires de TerreauxSTAR repose sur une offre de solutions durables, performantes et novatrices. Ayant tout comme Premier Tech la réussite de ses clients à coeur, l'entreprise mise sur un approvisionnement en matières premières de qualité supérieure et un processus de production rigoureux.

Premier Tech Horticulture France (PTHF), figurant parmi les leaders du marché des substrats et produits organiques destinés aux professionnels de l'horticulture, à la pépinière et aux collectivités en France, profitera de cette acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés historiques, soit la floriculture et la pépinière. En effet, le rachat du site rochelais viendra renforcer l'offre et les services de PTHF sur le marché des substrats de culture, notamment auprès des horticulteurs et pépiniéristes. Par le fait même, Premier Tech s'adjoint l'expertise reconnue de près d'une quinzaine de personnes, portant ainsi son équipe européenne à près de 900 équipiers.

« Cette acquisition vient consolider notre présence sur le marché de l'horticulture en territoire français et européen. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et plateformes manufacturières qui nous permettront d'augmenter notre capacité à accompagner nos clients en leur proposant des offres logistiques et commerciales qui s'inscrivent parfaitement dans leur réalité », explique M. Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech.

À propos de Premier Tech

Premier Tech se déploie depuis 95 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 4 500 équipiers répartis dans 26 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture; les Équipements Industriels; et les Technologies Environnementales. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui lui permet aujourd'hui de réaliser des ventes de près de 800 millions de dollars tout en enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle. Pour en apprendre plus sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et également twitter.com/_PremierTech

SOURCE Premier Tech ltée

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 10:31 et diffusé par :