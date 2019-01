Le gouvernement du Canada appuie la restauration et la mise en valeur d'un bâtiment historique à Sorel-Tracy





Patrimoine canadien a accordé 400 000 dollars pour le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

SOREL-TRACY, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui une aide du gouvernement du Canada de 400 000 dollars sur trois ans au Centre des arts contemporains du Québec, à Sorel-Tracy, pour le projet de restauration et de mise en valeur de l'ancien bureau des douanes, un bâtiment historique et emblématique du patrimoine industriel de la ville.

Le projet d'envergure « D'une rive à l'autre... nos 375 ans » a été conçu pour le 375e anniversaire de la ville de Sorel?Tracy en 2017. Il consiste à rénover et à réhabiliter l'un des bâtiments de l'ancien site de la Sincennes-Mc-Naughton Line pour en faire un lieu d'exposition et de promotion qui favorisera les échanges entre les artistes et les citoyens. L'aide octroyée permettra d'offrir aux résidents une salle d'exposition, des ateliers de création, des salles de formation, des panneaux d'interprétation, entre autres, pour rappeler l'histoire du lieu et de la municipalité.

Ce financement est accordé par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, administré par Patrimoine canadien. Le Fonds des legs sert à appuyer des projets d'immobilisations communautaires ayant pour objectif la commémoration d'anniversaires significatifs locaux, lesquels favorisent la participation citoyenne et sensibilisent la population aux arts et au patrimoine.

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des projets commémoratifs qui mettent en lumière des jalons importants de l'histoire de nos communautés. De tels projets laissent un legs artistique et culturel durable. Il importe de se rappeler les lieux, les personnalités et les événements qui ont modelé notre grand pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet jusqu'ici, notamment la Ville de Sorel-Tracy et le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Située au confluent de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent, Sorel-Tracy, fondée en 1642, a été un acteur important dans le développement du commerce avec les États-Unis à l'époque où la Richelieu était la principale voie de transport dans l'axe nord-sud. La mise en valeur de cet élément de notre patrimoine jettera un éclairage nouveau sur l'empreinte de Sorel-Tracy dans l'histoire du Canada. »

? M. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy

« Le Centre des arts contemporains souhaite remercier le ministère du Patrimoine canadien, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la Ville de Sorel-Tracy de leur contribution à ce legs d'envergure qui saura bénéficier à l'ensemble des artistes, artisans, citoyens et organismes culturels. Nous sommes d'autant plus fiers de cette réalisation qu'elle rejoint parfaitement les valeurs que nous défendons et les objectifs que nous poursuivons depuis plus de 35 ans. »

? M. Dominique Rolland, président-directeur général du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

Les faits en bref

Le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, un organisme sans but lucratif créé en 1983, a comme mission de renforcer l'identité culturelle de la communauté en encourageant la créativité et la participation aux activités artistiques. L'organisme est un centre de diffusion et de production en art depuis plus de 30 ans. Son mandat comprend, entre autres, les arts visuels, les métiers d'art et les nouveaux médias; l'expression de cultures variées; le développement et la présentation de talents du milieu (émergents et professionnels) et une programmation destinée au grand public, plus particulièrement les jeunes et les familles.

De la contribution totale de 400 000 dollars au projet du Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, c'est une somme de 368 000 dollars qui a été versée jusqu'à maintenant en 2017-2018 et 2018-2019 au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy. Cette contribution du Fonds des legs sert au financement des dépenses de restauration et de mise en valeur de l'ancien bureau des douanes, en particulier les frais de conception et planification, d'achat et installation, les matériaux et la construction, la formation et l'appui de bénévoles ainsi qu'une portion des coûts liés au dévoilement du projet.

De plus, le volet Commémorations communautaires du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a octroyé 100 600 dollars aux célébrations du 375e anniversaire de Sorel-Tracy. Patrimoine canadien aura donc alloué un montant total de 500 600 dollars pour souligner cet important anniversaire.

La Ville de Sorel-Tracy attribue une somme de 730 000 dollars au projet. Elle est la première bailleuse de fonds et la principale partenaire du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy.

