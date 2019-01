eStruxture annonce l'agrandissement de son centre de données de Vancouver et l'embauche d'Andrew Fowler au poste de directeur des ventes de la région de l'Ouest





VAN-1 est la seule installation de colocation à haute densité au centre-ville de Vancouver qui offre une gamme d'options de connectivité dans cette plaque tournante du numérique

MONTRÉAL, 15 janvier 2019 /CNW/ - eStruxture, important fournisseur pancanadien de solutions de centres de données neutres en réseau et nuage, annonce l'agrandissement de son installation VAN-1 à Vancouver. L'entreprise annonce également qu'Andrew Fowler, spécialiste chevronné de la colocation qui compte 30 ans d'expérience en vente, se joint à l'entreprise au poste de directeur des ventes dans l'Ouest du Canada. Ces deux annonces témoignent de la volonté de l'entreprise de poursuivre ses investissements et son expansion dans l'ensemble du Canada ainsi que son engagement à en offrir « plus » à ses clients - plus d'emplacements, plus de capacité et plus de solutions de connectivité.

« À eStruxture, nous nous engageons à favoriser la réussite de nos clients et sommes fiers de notre capacité à nous adapter rapidement aux besoins actuels en espace et en puissance », explique Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Vancouver, qui est le plus important marché de centres de données au Canada, est une plaque tournante où les entreprises peuvent faire croître et héberger leur infrastructure essentielle. Nous voyons d'énormes occasions, en particulier dans l'industrie des médias et du divertissement, et nous sommes fiers d'être le centre de données de choix de nombreux studios de postproduction et d'effets visuels de la ville. »

Le centre de données VAN-1, qui est actuellement la seule installation de colocation à haute densité de puissance de Vancouver, est situé au coeur de « l'Hollywood du Nord » - le quartier de Mount Pleasant. L'installation est en mesure de soutenir une alimentation pouvant atteindre 30 kW par armoire et offre de vastes options en matière de capacité aux entreprises et aux clients de l'industrie des médias et du divertissement. Par cet agrandissement, l'entreprise augmentera la puissance de 1 MW, améliorera la sécurité physique et fera presque doubler l'espace d'hébergement. L'espace blanc supplémentaire est adapté aux charges à haute densité utilisées habituellement par les parcs de serveurs de création d'animations et par les outils de traitement de l'image utilisés couramment dans l'industrie des effets visuels.

« Dans le cadre de notre engagement qui consiste à faire croître nos activités à Vancouver, nous sommes heureux d'annoncer la nomination d'Andrew Fowler et de l'accueillir dans notre équipe », ajoute M. Coleman. « Andrew est un spécialiste chevronné de l'industrie des télécommunications et des centres de données qui possède une vaste expérience en ventes et en développement des affaires. Cette nouvelle embauche témoigne de notre orientation stratégique claire axée sur le renforcement des relations avec nos clients et sur l'expansion de notre portée. »

« eStruxture connaît une période de croissance rapide et stimulante », déclare M. Fowler. « Je suis emballé de me joindre à l'équipe et de poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins de nos clients qui recherchent une densité hautement résiliente et inégalée dans l'industrie ainsi qu'un centre de données qui satisfait aux exigences en matière de neutralité du réseau. »

Pour en savoir davantage sur l'installation VAN-1 d'eStruxture, veuillez visiter notre site Web.

eStruxture participera au PTC 19 à Honolulu, à Hawaï, du 19 au 23 janvier. Pour demander une rencontre sur place avec Todd Coleman ou Andrew Fowler, veuillez envoyer une demande par courriel.

Pour en savoir davantage sur eStruxture et sur ses offres en matière de colocation, de nuage et de réseau, veuillez visiter le www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures et à son service orienté client tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien, de même que des services gérés, à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir davantage, visitez le www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

