Le ministre Bains mettra en lumière les possibilités d'investissement ainsi que les avantages concurrentiels du Canada au Forum économique mondial





OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada possède une main-d'oeuvre créative et novatrice composée de gens dont les idées façonneront l'avenir de l'économie mondiale. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire du pays un des endroits les plus novateurs afin d'attirer des investissements qui permettront de créer des emplois de qualité pour les Canadiens et d'assurer la croissance de notre économie.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, fera la promotion du Canada auprès des investisseurs internationaux lors de la rencontre annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, du 22 au 25 janvier 2019. Le thème cette année va comme suit : « La mondialisation 4.0 : façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle ». Ce cadre entraînera des discussions sur l'avenir de l'économie numérique, le leadership du Canada en matière d'intelligence artificielle et l'Initiative des supergrappes d'innovation.

Le ministre Bains rencontrera des dirigeants d'entreprise et des politiciens de plusieurs pays en vue de faire connaître l'approche novatrice du Canada pour stimuler la croissance économique et d'explorer de nouveaux débouchés qui permettront aux entreprises canadiennes de tirer leur épingle du jeu.

« Le Canada est l'endroit par excellence pour mener des affaires, notamment grâce à ses faibles taux d'imposition des entreprises et à ses politiques gouvernementales visant à stimuler l'innovation. Je suis impatient de me rendre à la rencontre annuelle du Forum économique mondial et de présenter aux dirigeants d'entreprise et aux investisseurs du monde entier ce que le Canada a à leur offrir. Quelle belle occasion de discuter avec des partenaires internationaux et d'attirer des investissements étrangers qui se traduiront par la création d'emplois et de débouchés au profit des Canadiens. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

La rencontre annuelle du Forum économique mondial réunit des représentants de plus de 100 gouvernements, les hauts dirigeants des mille multinationales les plus influentes ainsi que des dirigeants de diverses organisations internationales.

Le ministre Bains sera accompagné à Davos du ministre des Finances, Bill Morneau, de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et du ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr. Chaque ministre suivra son propre programme de rencontres au cours de cette réunion annuelle du Forum économique mondial.

