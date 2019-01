Digital Realty annonce un prix de 850 millions d'euros pour des obligations vertes





SAN FRANCISCO, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty (la «?société?») (NYSE : DLR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de data centers, de colocalisation et d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui que Digital Euro Finco, LLC, une filiale financière indirecte en propriété exclusive de la société d'exploitation de la société, Digital Realty Trust, L.P. (la «?société d'exploitation?»), a fixé le prix d'une offre de placement de billets garantis à 2,500 % libellés en euros d'un capital global de 850 millions d'euros échéant en 2026 (les «?billets en euro?»). Les billets en euros constitueront des obligations de premier rang non garanties de Digital Euro Finco, LLC et seront entièrement et inconditionnellement garantis par la société et la société d'exploitation. L'intérêt sur les billets en euros sera payable annuellement à terme échu au taux de 2,500 % par année, et les billets en euros viendront à échéance le 16 janvier 2026. Le règlement de l'opération de placement devrait avoir lieu le 16 janvier 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

La société a l'intention d'affecter un montant équivalant au produit net provenant de l'opération de placement de billets en euros au financement ou au refinancement, en totalité ou en partie, de certains projets de constructions écologiques, d'efficacité énergétique et des ressources, et d'énergie renouvelable (collectivement, les «?projets verts éligibles?»), y compris le développement et le redéveloppement de tels projets. Dans l'attente de l'affectation d'un montant équivalant au produit net des billets en euros aux projets verts éligibles, la totalité ou une partie d'un montant équivalant au produit net pourrait être utilisée pour le paiement de la dette impayée ou d'autres activités de gestion du capital. Cette dette qui doit être rachetée ou remboursée devrait comprendre les billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2020 de la société d'exploitation aux termes d'une offre publique d'achat de ces billets annoncée séparément aujourd'hui, par rachat ou autrement, et pourrait comprendre des emprunts dans le cadre des facilités de crédit globales de la société d'exploitation, ainsi que d'autres titres de créance en circulation.

Les billets en euros ne sont vendus qu'en dehors des États-Unis par application de la Regulation S en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la «?loi Securities Act?»). Les billets en euros n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (au sens de la Regulation S en vertu de la loi Securities Act) en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets en euros, ni une offre, une sollicitation ou une vente des billets en euros dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Digital Realty

Digital Realty soutient les stratégies de plus de 2300 entreprises en matière de data centers, de colocalisation et d'interconnexion à travers son portefeuille sécurisé et au riche réseau de data centers situés en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Australie. Digital Realty compte parmi ses clients des sociétés nationales et internationales de toutes tailles, allant des services cloud et de technologie de l'information, de communications et de réseaux sociaux aux services financiers, à la fabrication, à l'énergie, aux soins de santé et aux produits de consommation.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, y compris des déclarations relatives au calendrier et à la réalisation de l'opération de placement des billets en euros et à l'utilisation prévue du produit net. La société ne peut garantir qu'elle sera en mesure de réaliser l'opération de placement aux conditions prévues ou qu'elle sera en mesure de le faire. Pour une liste et une description plus détaillées de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les rapports et autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et notamment le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos les 31 mars 2018, 30 juin 2018 et 30 septembre 2018. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de futurs événements ou autrement.

Déclaration Reg S

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres («?titres?») de Digital Realty Trust, Inc. ou de ses filiales. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act, ni auprès d'une commission des valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts, vendus, revendus, transférés, livrés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à l'intérieur des États-Unis, sauf aux termes d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement de la loi Securities Act et en conformité avec les lois sur les titres applicables de tout État ou de toute autre juridiction des États-Unis. Toute opération de placement de titres sera effectuée conformément à la Regulation S en vertu de la loi Securities Act

Avis aux investisseurs individuels de l'EEE

Les billets en euros ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur individuel et, à compter de cette date, ne devraient pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur individuel dans l'Espace économique européen (l'«?EEE?»). À ces fins, un investisseur individuel est une personne qui répond à l'un ou plusieurs des points suivants : i) est un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4(1) de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, la «?MiFID II?»)?; ou ii) est un client au sens de la directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la «?DIA?»), lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du point 10 de l'article 4(1) de la MiFID II. Aussi, aucun document d'information clé exigé par le règlement (UE) no 1286/2014 (tel que modifié, le «?règlement PRIIPs?») pour offrir ou vendre des billets en euros ou les mettre autrement à la disposition d'investisseurs individuels dans l'EEE n'a été préparé et par conséquent, offrir ou vendre les billets en euros ou les rendre autrement accessibles à un investisseur individuel dans l'EEE pourrait être illégal en vertu du règlement PRIIPs.

