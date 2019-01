Retour de la série Terre de nos aïeux : la splendeur du Canada sur neuf nouveaux timbres





Cette série invite une fois de plus les Canadiens à admirer certains des plus beaux paysages au pays

OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Postes Canada a émis le deuxième volet de la série pluriannuelle Terre de nos aïeux - titre inspiré d'un passage d'Ô Canada - grâce auquel les Canadiens pourront visiter en images certains des lieux incontournables les plus majestueux et mémorables du pays.

Les neuf timbres courants, plus petits et servant surtout aux envois, comprennent cinq timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur ainsi que des timbres au tarif des États-Unis, du régime international et des envois surdimensionnés, et un timbre de 1,05 $ vendu à l'unité. Toutes les vignettes sont offertes aux nouveaux tarifs postaux de 2019. L'édition de 2019 de cette série offre une vue remarquable des endroits suivants :

Parc territorial Tombstone ( Yukon )

) Chutes Athabasca , parc national Jasper (Alberta)

, parc national Parc national Quttinirpaaq ( Nunavut )

) Mahone Bay (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Parc provincial Little Limestone Lake ( Manitoba )

) Castle Butte, Big Muddy Badlands ( Saskatchewan )

) Smoke Lake, parc provincial Algonquin ( Ontario )

) Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan (Québec)

Iceberg Alley, près de Ferryland (Terre-Neuve-et- Labrador )

Les timbres Permanents au tarif du régime intérieur sont offerts en carnets de dix (deux pour chaque image) et en rouleaux de cent, alors que les timbres au tarif des États-Unis, des envois surdimensionnés et du régime international sont offerts en carnets de six et en rouleaux de cinquante. Cette émission comprend aussi un bloc-feuillet et divers formats pour les collectionneurs, ainsi qu'un pli Premier Jour officiel, oblitéré à Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, l'un des lieux illustrés sur les timbres Permanents. Cette émission a été conçue par Stéphane Huot de Montréal et imprimée par Lowe-Martin.

Cliquez ici pour voir l'image à haute résolution du timbre et ici pour le magazine enDétail.

SOURCE Postes Canada

