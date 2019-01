Tetra Santé Naturelle ajoute de nouveaux leaders à ses opérations commerciales





Derek Theriault, directeur national des ventes

Michael Olders, directeur des opérations et de la logistique

ORLEANS, Ontario, 14 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Santé Naturelle, une filiale de Tetra Bio-Pharma Inc., un chef de file du domaine de la découverte et du développement de médicaments à base de cannabinoïdes (TSX VENTURE: TBP) (OTCQB: TBPMF), a le plaisir d'annoncer que M. Derek Theriault a été embauché au poste de directeur national des ventes, de même que Michael Olders, en tant que directeur des opérations et de la logistique.

Derek Theriault, directeur national des ventes ? Derek possède 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et a occupé divers postes de vente et de direction au cours de cette période. Il a joué un rôle central dans le lancement de plusieurs entreprises, notamment le développement de leurs forces de vente et leur pénétration du marché canadien. Derek a fait ses preuves dans la construction stratégique de parts de marché pour plusieurs médicaments de marque, médicaments en vente libre et produits de santé naturels. Derek est reconnu pour sa capacité à diriger des équipes de vente et à contribuer à développer la base de talents au sein de l'organisation, tout en franchissant et en dépassant les jalons définis. Il est également connu pour sa passion pour le coaching, ses normes éthiques strictes et sa capacité à réagir pour saisir les opportunités.

Michael Olders, directeur des opérations et de la logistique ? Avec plus de deux décennies d'expérience, Michael a occupé plusieurs postes de direction des opérations et de la logistique dans divers secteurs. Ayant travaillé pour de petites entreprises privées ainsi que pour de grandes sociétés multinationales, il est connu pour avoir trouvé des moyens d'accroître l'efficacité, tout en réduisant les coûts, en utilisant souvent la technologie pour obtenir des résultats positifs significatifs. Le travail d'équipe, la communication et l'intégrité sont les traits distinctifs de l'approche de Michael pour développer son activité, générer des bénéfices et dépasser ses objectifs. Il a étudié à la Selwyn House School, au Collège Brébeuf et à l'Université McGill. Il se passionne pour l'apprentissage continu, la technologie, sa famille et les Canadiens de Montréal.

« Je suis très fier d'ajouter Derek Theriault et Michael Olders à l'équipe de gestion de Tetra Santé Naturelle. Leur solide expérience combinée avec leurs réalisations en matière de médicaments en vente libre et de produits de santé naturels nous permettra de développer notre portefeuille de produits, d'augmenter nos résultats commerciaux de manière importante au cours de la prochaine année et de contribuer aux résultats consolidés de Tetra Bio-Pharma », déclare Richard Giguère, chef de la direction de Tetra Santé Naturelle.

À propos de Tetra Santé Naturelle

Tetra Santé Naturelle inc. est une filiale de Tetra Bio-Pharma inc. qui assure l'identification, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle à base de chanvre, de cannabis, ou de cannabinoïdes dont la vente est autorisée par Santé Canada.

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX-V: TBP) (OTCQB: TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de santé. La société a plusieurs filiales engagées dans le développement d'un pipeline avancé et croissant de produits bio pharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de plantes médicinales. Ayant les patients au coeur de son développement, Tetra Bio-Pharma se concentre sur la fourniture de données scientifiques rigoureuses sur la validation et l'innocuité requises pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie biopharmaceutique par les régulateurs, les médecins et les compagnies d'assurance au bénéfice des patients.

Pour plus d'informations, visitez: www.tetrabiopharma.com

Source: Tetra Bio-Pharma

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations de cette version peuvent contenir des informations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, portant sur des activités, des événements ou des développements que la Société estime, prévoit ou prévoit avoir ou survenir (y compris, sans limitation, les déclarations d'acquisitions et de financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables au moyen des mots "peut", "volonté", "devrait", "continuer", "prévoir", "anticiper", "estimer", "croire", "avoir l'intention de", "planifier". "ou" projet "ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la société de contrôler ou de prédire, et susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la société et ceux présentés dans les déclarations prévisionnelles. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles, mentionnons, entre autres, l'incapacité de la société à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires; la compétition; la réglementation et les coûts et délais anticipés et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la société, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun et les incertitudes liées au processus réglementaire, le calendrier des essais cliniques, le calendrier et les résultats des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et des autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société soumis auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes. Bien que la société ait tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements qui seront différents des prévisions, des anticipations, prévisions ou estimations. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Bien qu'aucune documentation définitive n'ait encore été signée par les parties et que rien ne garantit que ces documents soient signés. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont en date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres législations à moins d'y être contraints par la loi sur les valeurs mobilières.

Pour plus d'information, communiquer avec :

Richard Giguère

Chief Executive Officer

Tetra Natural Health

rgiguere@tetrabiopharma.com



Pour l'information pour les investisseurs, communiquez avec :

investors@tetrabiopharma.com

(438) 504-5784

Contact média: Daniel Granger, C.M. Charlotte Blanche ACJ Communication T. 514 840-1235 poste 7772 T. 514 840-7990 M. 514 914-0593 M. 514 232 1556 c.blanche@acjcommunication.com Daniel.granger@acjcommunication.com



Deux photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d0b2157-04d4-4cf9-9c4e-1321278ae8d5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d9ea9f6-9ca3-4f8d-b8f1-ffbf17bff3d6

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 08:05 et diffusé par :