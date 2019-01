Statistique Canada rapporte que les dépenses touristiques sont en hausse au Canada





Statistique Canada publie les indicateurs nationaux du tourisme pour le troisième trimestre de 2018

OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Le secteur canadien du tourisme est une composante essentielle de l'économie canadienne : il contribue en effet à la croissance économique et à la création de possibilités et d'emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada. Le tourisme est une source importante d'emplois pour les Canadiens, puisqu'il soutient 1,8 million d'emplois partout au pays.

Hier, Statistique Canada a publié un rapport contenant les plus récentes données sur le secteur canadien du tourisme.

De janvier à septembre 2018, les dépenses touristiques au Canada ont atteint 80,8 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 5,9 % par rapport à la même période en 2017. Les recettes nationales se sont accrues de 6,9 % pour atteindre près de 63,3 milliards de dollars; et les revenus touristiques générés par les voyageurs internationaux ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 17,5 milliards de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, les activités touristiques qui ont contribué directement au PIB canadien sont de l'ordre de 33,9 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 5,9 % par rapport à la même période en 2017. Le tourisme était aussi tributaire de plus de 750 000 emplois directs de janvier à septembre de 2018, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période en 2017.

Le tourisme est une composante vitale et croissante de l'économie canadienne. De 2014 à 2017, le secteur canadien du tourisme a enregistré des gains dans presque tous les domaines mesurés. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux au Canada a augmenté en moyenne de 8 % par année, et la part du PIB de ce secteur a crû de 4,6 % en moyenne par année. De 2014 à 2017, le nombre d'emplois dans le secteur canadien du tourisme a augmenté en moyenne de 1,7 % par année.

« Ces données démontrent que le secteur du tourisme mérite d'être reconnu pour son fort potentiel de croissance. Il est un puissant moteur de création d'emplois pour la classe moyenne. C'est pourquoi je sillonne le pays pour entendre le point de vue des dirigeants de cette industrie sur ce qui pourrait être fait de nouveau pour accroître les occasions de tourisme au Canada et la compétitivité à l'échelle mondiale. C'est aussi ce qui a motivé notre gouvernement à créer le Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme. Les gens du monde entier n'ont jamais voyagé autant; et nous travaillons en ce moment à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de tourisme afin d'aider les collectivités de tout le pays, qu'elles soient petites ou grandes, à attirer plus de visiteurs dans leurs régions. L'avenir est prometteur pour le tourisme canadien. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

L'industrie canadienne du tourisme est prospère et appuie plus de 1,8 million d'emplois au pays.

De janvier à octobre 2018, le Canada a accueilli un nombre record de touristes internationaux, soit 18,6 millions, ce qui représente une hausse de 1,2 % par rapport à la même période en 2017.

Le Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme est composé de propriétaires d'entreprises, d'entrepreneurs, d'exploitants ou de professionnels du milieu touristique qui comprennent bien l'importance du secteur du tourisme.

