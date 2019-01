Faites dès maintenant une demande de don au Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2019





2 millions $ en dons disponibles pour les organismes de bienfaisance enregistrés qui mènent des initiatives en soins de santé mentale dans leur collectivité

Le Fonds annuel a soutenu plus de 500 organismes communautaires depuis 2011

MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Bell a annoncé le lancement de la campagne du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2019. Cette année, 2 millions $ sont disponibles pour les leaders locaux en santé mentale qui améliorent l'accès aux soins dans les collectivités partout au Canada.

« Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu de nombreuses initiatives locales en santé mentale à l'échelle du pays, aussi bien dans les grands centres urbains que dans certaines des collectivités les plus éloignées du Canada, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. De concert avec d'importants établissements de soins de santé et de recherche appuyés par Bell Cause pour la cause, ces initiatives locales permettent d'améliorer la vie de personnes aux prises avec la maladie mentale dans plusieurs centaines de collectivités du pays. »

« Au cours de ma carrière comme travailleuse sociale, j'ai eu le privilège de constater les changements dans la manière dont les soins de santé mentale sont perçus, a souligné l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. Grâce à des initiatives comme Bell Cause pour la cause, et au travail des organisations qui offrent des services et du soutien partout au pays, on parle maintenant de santé mentale haut et fort. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Voilà pourquoi je pendrai part à la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause, et j'encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à le faire. »

Comment faire une demande de don au Fonds communautaire

Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à visiter le site Bell.ca/Cause pour faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $ afin d'aider à financer des programmes locaux en santé mentale. Toutes les demandes sont évaluées par un comité d'experts en santé mentale provenant des quatre coins du pays. La période de demande pour 2019 se termine le 15 mars et tous les dons du Fonds pour 2019 seront versés avant le 31 décembre de cette année.

« Bénéficiant du soutien financier de Bell Cause pour la cause, le hameau d'Arviat a pu offrir des formations sur le soutien entre pairs, la résilience et la lutte contre l'intimidation aux travailleurs de son Centre jeunesse, a expliqué Michelle Malla, directrice du développement communautaire d'Arviat. Depuis, notre personnel est en mesure de soutenir avec beaucoup plus d'efficacité les jeunes de notre collectivité du Nunavut. »

« Grâce au don provenant du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, Choices for Youth a mis sur pied le groupe de soutien en santé mentale par les pairs Man to Man à l'automne 2017, a indiqué Sheldon Pollett, directeur général de l'organisme Choices for Youth. Il s'agit du premier groupe du genre à St. John's, et nous sommes fiers de faire équipe avec Bell Cause pour la cause pour offrir ce programme aux jeunes hommes qui souhaitent améliorer leur mieux-être mental et leurs facultés émotionnelles. »

« Le don du Fonds communautaire nous a permis d'offrir à certains travailleurs du centre pour jeunes KV Oasis une formation FATIS d'instructeur en intervention face au suicide, et à d'autres membres du personnel une formation d'instructeur de premiers secours en santé mentale, Yennah Hurley, directrice exécutive du centre pour jeunes KV Oasis, au Nouveau-Brunswick. Ces instructeurs formeront des jeunes, des parents, des enseignants et des premiers intervenants locaux pour ces importants programmes, ainsi que les intervenants en soutien par les pairs du centre. »

« Bell Cause pour la cause nous a aidés à optimiser notre programme de réinsertion professionnelle dans la Friperie Le Chiffonnier, afin d'assurer, chaque année, le retour au travail d'une centaine de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, a affirmé Karine Ouellet, directrice des services à La Maison de l'Espoir de Mont-Joli. En plus d'améliorer l'expérience des personnes souffrant de maladie mentale et de difficultés d'intégration sociale, la friperie exploite un système régional de recyclage de produits textiles qui a des retombées économiques positives dans notre communauté. »

« Nous avons offert des cours de premiers soins en santé mentale et de conversation en toute confiance à 28 leaders du Projet réconciliation jeunesse grâce à l'appui de Bell Cause pour la cause, a souligné Max FineDay, directeur exécutif d'Échanges Racines canadiennes. Les leaders jeunesse sont outillés pour répondre à une variété de problèmes, tels que les conséquences intergénérationnelles des pensionnats sur la santé mentale et le mieux-être, les taux élevés de suicide au sein des communautés autochtones et l'accès aux services en santé mentale dans les collectivités. La formation de ces leaders s'est traduite par la participation de plus 400 jeunes autochtones à des ateliers sur la santé mentale offerts à Thunder Bay, à Sudbury-Manitoulin, dans la réserve des Six Nations, à Hamilton et à Ottawa. »

« Grâce au soutien de Bell Cause pour la cause et avec le concours d'Enfants en santé Manitoba, le Projet 11 de True North améliore le mieux-être mental de plus de 15 000 jeunes de Winnipeg et de l'ensemble du Manitoba par l'entremise de leçons hebdomadaires, de vidéos et d'activités quotidiennes, a fait savoir Julie Chartier, directrice des services financiers et des services de soutien de la True North Youth Foundation. Pendant le True North Summit, près de 3 000 étudiants et enseignants de divisions scolaires rurales et urbaines ont appris des stratégies de pleine conscience qui les aideront à mieux se connaître et à acquérir les compétences nécessaires pour surmonter des épreuves difficiles. »

« L'aide financière apportée par le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a rendu possible la mise en oeuvre de l'initiative Take Back Your World, qui donne la chance à des adolescentes victimes d'abus et souffrant de problèmes de santé mentale de participer à une thérapie de groupe de dix semaines, a affirmé Sandra Mintz, chef de la direction de l'organisme Lethbridge Family Services. Nous sommes fiers de faire équipe avec Bell dans le but de favoriser l'accès aux soins en santé mentale et de soutenir des programmes comme celui-ci. »

« Forts du soutien financier du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, nous avons pu élargir notre programme de formation en résidence pour parents et jeunes FamilySmart, qui vise à rapprocher les jeunes et leurs familles des services en santé mentale offerts dans leur collectivité, a fait savoir Keli Anderson, présidente et chef de la direction de l'Institute of Families for Child and Youth Mental Health. Le don nous a permis de venir en aide à plus de 400 autres enfants, jeunes, familles et fournisseurs de services, et d'avoir une incidence positive sur la santé mentale des enfants et des jeunes en Colombie-Britannique. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 30 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin de sensibiliser la population et de faire en sorte que des mesures soient prises dans le domaine de la santé mentale.

Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions suivantes pendant la Journée Bell Cause pour la cause; les participants n'ont pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867 449 649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard le 30 janvier. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93 423 628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ le 30 janvier.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

