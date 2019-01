Un groupe de neuf travailleurs d'une usine de fabrication de pièces automobiles du sud de l'Ontario passent à une vitesse supérieure après avoir gagné le gros lot de 60 millions de dollars de LOTTO MAX





TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Un monde de possibilités pour 2019! Aujourd'hui, un groupe de neuf collègues du sud de l'Ontario sont venus chercher un chèque de 60 millions de dollars. Ces personnes, qui travaillent sur une chaîne de production de pièces automobiles, ont remporté le gros lot de LOTTO MAX du 21 décembre 2018.

« Nous sommes tous très proches les uns des autres sur cette chaîne - plus proches que sur n'importe quelle autre chaîne, a affirmé le chef de groupe, Ala Hirmiz. Nous discutons et plaisantons souvent et nous célébrons ensemble nos anniversaires de naissance. Maintenant, nous pouvons célébrer ensemble ce gain incroyable! »

Les collègues travaillent sur la même chaîne de production et sur le même quart de travail chez un fabricant de pièces automobiles de Guelph. Certains d'entre eux sont mariés et d'autres sont célibataires; collectivement, ils ont 17 enfants; huit d'entre eux sont immigrants, originaires de régions du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique; ils ont entre 21 et 57 ans. La plupart des membres du groupe jouent à la loterie à l'occasion ou régulièrement en solo; certains des membres ont commencé à jouer ensemble au cours des deux derniers mois lorsque le gros lot de LOTTO MAX a atteint 60 millions de dollars.

« J'ai failli ne pas remettre mon billet de 5 $ lorsqu'est venu le temps d'acheter notre billet, s'est exclamée Mercedes Granadino, membre du groupe. Toutefois, j'ai eu un sixième sens, comme si un esprit se tenait sur mon épaule en me disant de jouer! »

Pour des membres du groupe comme Mussie Kelete et Ella Nicole Cabrera, il s'agissait d'une première participation au jeu en groupe.

Fernando Meneses a été le premier à découvrir qu'ils avaient gagné le gros lot. « Mercedes m'a appelé très tôt samedi matin - je dormais encore! a indiqué M. Meneses, amusé. Elle m'a affirmé qu'elle avait entendu dire à la radio qu'un billet gagnant avait été vendu à Guelph et elle voulait que je vérifie notre billet! »

M. Meneses a vérifié leur billet au moyen de l'appli Loterie OLG et il a découvert qu'ils détenaient le billet gagnant du gros lot de 60 millions de dollars! Peu à peu, la nouvelle a commencé à circuler au sein du groupe, mais certains des membres ne connaissaient pas les détails. M. Meneses a demandé que tout le monde se réunisse le dimanche matin afin d'annoncer officiellement la bonne nouvelle.

« Lorsque M. Meneses a convoqué une réunion d'équipe un dimanche, j'étais curieux. J'étais très heureux que la réunion ne porte pas sur le travail, a affirmé Steven Rush en riant. Je n'en revenais pas. C'est tout simplement incroyable! »

En plus de nouveaux véhicules, de nouvelles résidences et de vacances en famille à Disneyland, les membres comptent également s'offrir un temps de repos. « Je suis au Canada depuis moins d'un an et jusqu'ici, je n'ai connu que le travail - j'ai hâte d'explorer le pays », a affirmé Bassam Abdi.

En ce qui concerne leur emploi actuel, la plupart prendront graduellement leur retraite de l'usine et perfectionneront leur formation ou se tourneront vers d'autres occasions. Tariku Birru a toujours rêvé d'ouvrir un restaurant éthiopien et Sampath Pathiraja Mudiyansel investira dans son pays d'origine. « Je prévois acheter une plantation de cocotiers au Sri Lanka », a-t-il mentionné, sourire aux lèvres.

« Nous sommes privilégiés, heureux et reconnaissants », a conclu Ala.

Voici les membres du groupe :

Ala Hirmiz de Kitchener

Fernando Meneses de Guelph

Bassam Abdi de Kitchener

Ella Nicole Cabrera de Guelph

Mercedes Granadino de Guelph

Mussie Kelete de Guelph

Sampath Pathiraja Mudiyansel de Guelph

Steven Rush de Guelph

Tariku Birru de Guelph

Le billet gagnant a été acheté à Little Short Stop Store, promenade Silvercreek, à Guelph.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 4,6 milliards de dollars en lots : il y a eu 61 billets gagnants d'un gros lot et 557 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Des gagnants à chaque tournant

