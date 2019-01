Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Webequie pour la réalisation de plusieurs projets de logement





PREMIÈRE NATION DE WEBEQUIE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 9, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Chaque personne devrait avoir accès à un foyer sain et sûr. Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés des Premières Nations pour construire et rénover des logements, réduire le surpeuplement et améliorer la qualité de vie des familles et des résidants.

Aujourd'hui, l'honorable Bob Nault, député de Kenora, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, s'est joint au chef Cornelius Wabasse et à la communauté de la Première Nation de Webequie pour célébrer la réalisation de projets de logement récents. Cela comprend 14 maisons modulaires, deux nouveaux quadruplex, cinq maisons unifamiliales et la rénovation de 14 maisons.

Tous ces projets de logement ont été financés dans le cadre du projet pilote sur le bien­être des communautés du gouvernement du Canada, lancé en février 2016. Ce projet pilote utilise une approche pangouvernementale novatrice pour le développement communautaire, axée sur les besoins et les priorités déterminés par la communauté, comme le logement, l'eau, la santé, l'éducation et la gouvernance financière.

Grâce à ces efforts de collaboration, la communauté peut offrir de nouvelles maisons sécuritaires et modernes à 29 familles, de même que de nouvelles possibilités d'emploi et d'affaires liées à la construction et à la rénovation de logements.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi un total de 9?387?564 $ pour ces projets de logement.

Citations

« Chaque personne mérite un chez-soi sain et sécuritaire. Notre gouvernement était fier de s'associer à la Première Nation de Webequie dans le cadre de ses projets de logement, récemment achevés, qui permettront à 29 familles de la communauté d'avoir accès à des logements neufs, sécuritaires et modernes. Grâce au projet pilote sur le bien-être des communautés, une approche pangouvernementale axée sur les priorités déterminées par les Premières Nations, nous travaillons avec la Première Nation de Webequie et d'autres communautés pour réduire le manque de logements et répondre aux besoins des familles des Premières Nations dans les communautés partout au pays. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Pour entretenir de bonnes relations, il est essentiel d'accroître la confiance et de renforcer les partenariats. L'approche de collaboration par équipe adoptée pour ce projet pilote sur le bien-être a été transparente et a mené à des résultats concrets pour notre communauté. Le processus de mobilisation utilisé a favorisé la réconciliation en facilitant l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures concrètes pour répondre à nos priorités communautaires dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation. Voici un bon exemple de la mise en commun des expériences et des défis en coopération avec nos partenaires. Nous sommes enchantés à la perspective de continuer à collaborer avec nos partenaires fédéraux et provinciaux afin de mener d'autres initiatives sur le bien-être à l'avenir. »

Chef Cornelius Wabasse

Première Nation de Webequie

Faits en bref

La Première Nation de Webequie est une des trois communautés du Nord de l' Ontario qui participent au projet pilote sur le bien-être des communautés du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

est une des trois communautés du l' qui participent au projet pilote sur le bien-être des communautés du gouvernement du dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques. La Première Nation est située à environ 540 kilomètres au nord de Thunder Bay , en Ontario . On peut s'y rendre toute l'année en avion, ou utiliser les routes d'hiver saisonnières. Le territoire traditionnel de la Première Nation de Webequie se trouve dans la région appelée Cercle de feu.

, en . On peut s'y rendre toute l'année en avion, ou utiliser les routes d'hiver saisonnières. Le territoire traditionnel de la Première Nation de se trouve dans la région appelée Cercle de feu. Services aux Autochtones Canada a versé un financement de 6?366?164 $ pour 10 maisons modulaires, la construction de deux quadruplex, la rénovation de sept maisons, le perfectionnement des capacités et la planification de l'aménagement du territoire.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement a versé 3?021?400 $ pour six maisons modulaires, cinq maisons unifamiliales et la rénovation de sept maisons.

Le financement tiré de l'Initiative sur les partenariats stratégiques a facilité l'emploi local et le développement économique en lien avec le logement, et a augmenté l'état général de préparation de la communauté en vue de participer aux occasions économiques liées à l'exploitation minière dans le Cercle de feu.

