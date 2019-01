ADP Canada ajoute HR FORESIGHT, solution fondée sur l'intelligence artificielle, à ADP Assistance RH(MS)





Le partenariat avec Blue J Legal, basée à Toronto, permet de fournir aux petites et aux moyennes entreprises canadiennes des aperçus relatifs aux problèmes en matière de

droit du travail

TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - ADP Canada, chef de file des technologies de gestion du capital humain destinées aux entreprises canadiennes, a annoncé l'ajout d'une nouvelle technologie fondée sur l'intelligence artificielle à sa plateforme ADP Assistance RHMS. La technologie fournira des aperçus relatifs aux problèmes en matière de droit du travail dans le cadre de sa gamme de services destinés aux petites et aux moyennes entreprises (PME) canadiennes.

Grâce à un nouveau partenariat avec Blue J Legal, basée à Toronto, ADP Canada offrira aux PME un accès à l'outil HR FORESIGHT, conçu pour aider les professionnels des ressources humaines à mieux comprendre les décisions antérieures rendues par les tribunaux dans plusieurs domaines complexes liés au droit du travail. HR FORESIGHT est le premier outil permettant de prédire l'issue probable de scénarios d'emploi et en milieu de travail dans les domaines suivants liés au droit du travail : préavis raisonnable, exemption relative au paiement des heures supplémentaires pour les cadres, classification des travailleurs, obligation de prendre des mesures d'accommodement pour les personnes handicapées et tests de dépistage de drogue et d'alcool, en tirant parti de l'apprentissage automatique et des données provenant de causes antérieures.

« Les propriétaires de petites entreprises en ont déjà plein les bras : tenter de rester au fait des nouveautés en matière de droit du travail et de comprendre la manière dont cela s'applique aux situations dans leur propre entreprise est presque impossible, souligne Sooky Lee, vice-présidente divisionnaire et directrice générale, Impartition des processus d'affaires en ressources humaines chez ADP Canada. Avec l'introduction de HR FORESIGHT dans notre solution ADP Assistance RHMS, les employeurs peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour se faire une idée plus précise de leurs obligations et des risques en vertu du droit du travail, ce qui leur permet de prendre des décisions plus intelligentes et de se concentrer davantage sur ce qui est important - leurs activités quotidiennes. »

Cette nouvelle fonctionnalité complète les fonctions existantes d'ADP Assistance RHMS et offre un accès à un certain nombre d'outils dont les petites et les moyennes entreprises ont besoin pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de RH, pour gérer les risques liés aux problèmes de conformité et pour gagner du temps. Ce nouveau partenariat aidera les utilisateurs d'ADP Assistance RHMS à composer avec l'incertitude qui entoure certains domaines du droit du travail, en leur donnant les moyens d'effectuer des recherches qui leur permettront d'obtenir un aperçu des décisions antérieures et des prédictions relatives à l'issue possible de leur scénario. Les propriétaires d'entreprise auront désormais accès à un outil les aidant à prendre des décisions commerciales éclairées avec assurance.

« Nous sommes ravis d'étendre la portée de HR FORESIGHT aux utilisateurs d'ADP Canada à l'échelle nationale grâce à ce partenariat, indique Benjamin Alarie, chef de la direction de Blue J Legal. L'outil est une solution unique en son genre qui utilise l'apprentissage automatique pour prédire des résultats qui aideront les petites entreprises à prendre des décisions plus éclairées. »

Il existe un désir évident d'utiliser des technologies qui aident à combler les lacunes en milieu de travail, et nous sommes ravis de proposer l'outil HR FORESIGHT. Selon une étude d'ADP Canada effectuée en 2018, trois travailleurs canadiens sur cinq (59 %) ont déclaré croire que l'IA et l'automatisation auront un effet positif sur l'ensemble de la main-d'oeuvre dans l'avenir. Ces nouvelles technologies intelligentes aident les entreprises à maintenir leur résultat net tout en donnant une tranquillité d'esprit aux PME qui n'ont ni l'envergure ni les ressources des grandes entreprises.

« Les nouvelles technologies et approches, comme l'intelligence artificielle, ne sont pas que des mots à la mode. Elles sont de plus en plus essentielles pour améliorer la façon dont les entreprises de toutes tailles gèrent leur bien-être quotidien, ajoute Sooky Lee, ADP Canada. Nous voyons comment l'automatisation et l'accès abordable aux dernières technologies peuvent contribuer à placer sur un pied d'égalité les petites et les grandes entreprises, au profit des propriétaires de petites entreprises. En intégrant ces nouvelles solutions à ADP Assistance RHMS, nous aidons les petites entreprises à adopter ces dernières technologies à un prix raisonnable relativement à leurs activités, tout en leur donnant accès à de nouveaux outils qu'elles ne pourraient peut-être pas se procurer autrement. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ADP Assistance RHMS, visitez le https://www.adp.ca/en-ca/solutions-for-business/small-business/hr-assist.aspx

À propos d'ADP Canada

ADP Canada donne aux entreprises de toutes tailles les outils nécessaires pour aider leur personnel à réussir. Du traitement de la paie de base aux systèmes et analyses de gestion du personnel complexes, nous aidons les dirigeants d'entreprise à prendre de meilleures décisions. Les clients comptent sur ADP pour qu'elle leur fournisse des renseignements stratégiques et de l'expertise afin de mettre en place et d'inspirer le personnel dont ils ont besoin. Visitez notre site à l'adresse www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter, à @ADP_CDA.

À propos de Blue J Legal

Blue J Legal utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour rendre la loi plus transparente et accessible. La technologie de l'entreprise permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'offrir des réponses fiables dans des circonstances difficiles. Bien que l'entreprise se concentre actuellement sur le droit fiscal et le droit du travail, la technologie est polyvalente et s'étend à d'autres domaines du droit aux États-Unis, au Canada et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bluejlegal.com.

