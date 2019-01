Fineqia inscrit la société de technologies financières Nivaura à un essai réglementaire au R.-U. pour l'émission d'obligations adossées à des cryptoactifs





LONDRES, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a le plaisir d'annoncer que sa filiale Fineqia Limited (« Fineqia Ltd ») a conclu un partenariat avec Nivaura Limited (« Nivaura ») pour utiliser sa plateforme privée sur les marchés financiers afin d'émettre et de gérer, de façon entièrement automatisée et par segmentation en unités, des obligations enregistrées et compensées sur une chaîne de blocs publique Ethereum dans le cadre d'une mise à l'essai visant à émettre des obligations adossées à des cryptoactifs.

Cet essai obligatoire est mené par Fineqia Ltd à la suite de son acceptation au sein du programme de bac à sable réglementaire de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (« FCA »), annoncée en juillet 2018. Sur les 69 sociétés qui ont présenté une demande, Fineqia Ltd s'est classée parmi les 29 qui ont été acceptées et qui ont répondu aux critères d'admissibilité du programme de bac à sable de la FCA. La mise à l'essai devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2019 et les résultats seront connus au cours de cette même période.

Elle permettra aux détenteurs de cryptomonnaies comme le bitcoin et l'ethereum d'emprunter des fonds en monnaie fiduciaire grâce à l'émission d'obligations adossées à des cryptoactifs. Ce produit attire les propriétaires institutionnels de cryptoactifs, par exemple les mineurs, les fonds et les bourses, qui recherchent des liquidités, mais qui sont réticents à vendre leurs cryptomonnaies. Grâce au partenariat qu'a conclu Fineqia avec Nivaura, ces propriétaires d'actifs institutionnels pourront proposer à leurs investisseurs des obligations cessibles, libellées en monnaie fiduciaire et assorties de durées et de taux fixes.

« La technologie de pointe de Nivaura est une source d'efficacité pendant tout le cycle d'une opération financière et a justifié notre décision d'investir dans la société l'an dernier, a déclaré le président-directeur général de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. Elle procure à la plateforme de Fineqia un processus de gestion des opérations simple ainsi qu'une solution intégrée d'enregistrement et de compensation des actifs fondés sur la chaîne de blocs. »

Fineqia a investi dans Nivaura en janvier 2018, de concert avec deux actionnaires minoritaires : le Digital Currency Group (DCG) de New York et Allen & Overy, un cabinet international d'avocats situé à Londres.

À l'aide de la technologie de Nivaura, Fineqia Ltd mettra en place une plateforme entièrement automatisée d'émission et de gestion d'obligations pour assurer le contrôle des instruments pendant tout leur cycle de vie, à un coût nettement inférieur à celui des canaux existants et en toute conformité avec la réglementation visant la conclusion d'opérations et la garde de titres. Les émetteurs pourront structurer, signer et gérer des contrats d'obligations exécutoires en vertu de la loi sur une chaîne de blocs publique ou des infrastructures de compensation traditionnelles.

S'il y a lieu, Fineqia Ltd pourra également faciliter l'émission d'obligations adossées à des cryptoactifs à l'aide des infrastructures traditionnelles de dépôt et de compensation, encore une fois grâce à la technologie de Nivaura.

Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ), aux É.-U. (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Elle supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la Société et de toutes ses filiales et investissements, notamment ceux qui propagent les technologies liées à la chaîne de blocs. Pour en savoir plus, consultez le site : https://investors.fineqia.com/news (en anglais seulement).

Fineqia Limited

Fineqia fournit une plateforme et les services connexes pour l'émission et la gestion de titres de participation et de créance. La Société agit en tant que courtier offrant à la société émettrice de titres un accès au marché, en les distribuant et en les commercialisant, tout en soulignant les risques impliqués et en exposant les possibilités de façon transparente et objective. Pour en savoir plus, consultez le site www.fineqia.com (en anglais seulement).

Nivaura

Société axée sur les technologies des marchés financiers, Nivaura établit un nouveau processus d'émission et de gestion automatisées de produits financiers sous l'égide du programme de « bac à sable » de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Son système complet prend en charge des tâches complexes telles que l'intégration des clients, la structuration et la signature de documents juridiques ainsi que l'enregistrement et la compensation des actifs au moyen des mécanismes traditionnels de dépôt et de compensation ou par segmentation en unités sur des infrastructures fondées sur la chaîne de blocs. La plateforme permet une véritable intégration verticale grâce au contrôle continu de la gestion et du service des actifs.

AVERTISSEMENT CONTRE LES RISQUES

L'investissement dans des entreprises en démarrage et des entreprises au premier stade de développement implique des risques, parmi lesquels l'illiquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et doit être réalisé uniquement dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Fineqia Ltd cible exclusivement les investisseurs suffisamment avertis pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions d'investissement. Vous ne pourrez investir par l'intermédiaire de Fineqia Ltd qu'une fois que vous serez enregistré comme suffisamment averti. Cette page est communiquée par Fineqia Ltd et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les investissements n'offrent pas des rendements garantis et les investissements ne peuvent être effectués que par les membres, par l'intermédiaire de Fineqia Ltd, sur la base des informations présentées dans les argumentaires des sociétés concernées. Fineqia Ltd n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou de toute recommandation ou opinion des sociétés. Votre capital est à risque.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué peuvent contenir des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant des acquisitions ou financements éventuels), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire, et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats ou les événements réels des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le document d'information public de la Société déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières pertinents. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur. La Société décline toute intention et n'assume aucune obligation à l'égard de la mise à jour de ces énoncés prospectifs, excepté dans la mesure exigée par la loi.

Fineqia Limited (FRN: 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN: 582160) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

SOURCE Fineqia International Inc.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 15:09 et diffusé par :