Les Canadiennes craignent de ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs frais médicaux et leurs autres soins à la retraite





** Les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à interrompre leur carrière pour s'occuper des enfants **

** Les femmes actuellement retraitées sont plus nombreuses que les hommes à compter sur le revenu ou la rente de leur conjoint **

VANCOUVER, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Une Canadienne en âge de travailler sur deux (50 %) craint de ne pas avoir assez d'argent pour couvrir ses frais médicaux et ses autres soins à la retraite, selon un sondage international de la HSBC. Par ailleurs, les résultats du sondage montrent que les deux cinquièmes des Canadiennes (44 %) craignent d'avoir de la difficulté à payer les biens de première nécessité à la retraite, contre 37 % des hommes.

Le sondage réalisé auprès de plus de 17 400 personnes réparties dans 16 pays et territoires, dont 1 005 Canadiens, a révélé que plus de la moitié des femmes en âge de travailler au Canada (51 %) ne savent pas combien elles épargnent pour leur retraite ou n'ont pas encore commencé à épargner en vue de la retraite, contre 46 % des femmes en âge de travailler à l'échelle mondiale. De plus, près des deux cinquièmes des répondantes canadiennes (38 %) et le quart des répondantes à l'échelle mondiale (26 %) ne savent pas quelle proportion de leur revenu il leur faudra une fois à la retraite pour vivre confortablement, contre 23 % des hommes au Canada et 18 % des hommes à l'échelle mondiale.

«En ce qui concerne la participation au marché du travail, le fossé entre les femmes et les hommes a été largement comblé, celle-ci étant à peu près égale; mais pour ce qui est du financement et de la planification de la retraite, il y a encore du travail à faire pour assurer aux femmes retraitées une sécurité et un confort équivalents à ceux des hommes», souligne Cindy Wong, responsable en chef du marketing, services bancaires de détail et gestion de patrimoine, à la Banque HSBC Canada.

L'ABC DE LA RETRAITE

Pour les femmes en âge de travailler, les préoccupations concernant leur avenir financier sont fortement liées aux inquiétudes relatives à la santé à long terme. Le sondage montre que près de la moitié des répondantes canadiennes (48 %) craignent de ne pas avoir un revenu suffisant pour payer les biens de première nécessité advenant une retraite anticipée, la leur ou celle de leur conjoint, en raison de la maladie, contre 40 % des hommes.

Si le pire devait se produire et que leur conjoint décédait, 42 % des Canadiennes en âge de travailler craignent d'avoir du mal à se débrouiller financièrement, contre seulement 30 % des hommes. Or, cette crainte reflète la réalité : par rapport aux hommes, les femmes déjà retraitées sont un peu plus nombreuses à prévoir compter sur le revenu ou la pension de leur conjoint (43 % des femmes contre 39 % des hommes) et à devoir compter sur le soutien financier de leurs enfants (16 % des femmes contre 6 % des hommes).

TEMPS D'ARRÊT

Les femmes sont encore nettement plus nombreuses que les hommes à interrompre leur carrière pour s'occuper des enfants. Plus de 62 % des mères canadiennes en âge de travailler ont pris un congé parental, contre seulement 22 % des pères canadiens en âge de travailler, et 33 % d'entre elles ont réduit leurs heures de travail, contre 21 % de leurs partenaires masculins.

N'ayant touché aucun revenu durant ce temps d'arrêt assez important, environ le quart des femmes en âge de travailler au Canada et à l'échelle mondiale (soit 25 % et 23 %, respectivement) ont mis moins d'argent de côté pour la retraite que leur conjoint.

«Le fait est que les Canadiennes interrompent leur carrière pour avoir des enfants et prendre soin de leur famille. Cela se répercute non seulement sur leurs revenus actuels potentiels, mais aussi sur leurs revenus futurs, ajoute Mme Wong. De plus, en règle générale, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, si bien que nous avons besoin d'une réserve d'argent plus importante pour la retraite, et que cette réserve est créée à partir de moins de revenus.»

LA VIE À LA RETRAITE

Bien que les femmes en âge de travailler se préoccupent de la gestion de leurs finances lorsqu'elles seront à la retraite, elles sont généralement plus positives que les hommes face aux autres aspects de ce qui viendra après leur vie active.

Plus des trois quarts des répondantes en âge de travailler (77 %) se réjouissent à l'idée de s'adonner à d'anciens ou à de nouveaux passe-temps et intérêts une fois à la retraite, contre 70 % des hommes. Par ailleurs, 58 % d'entre elles voient la retraite comme l'occasion de se redécouvrir, contre 52 % des hommes canadiens en âge de travailler.

Fait intéressant à noter, les femmes sont également plus nombreuses à faire confiance à la vie après le décès de leur conjoint : 37 % des Canadiens retraités disent que leur vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue sans leur conjointe, contre seulement 18 % des Canadiennes retraitées.

MESURES PRATIQUES

Voici quelques mesures pratiques tirées des résultats de l'étude pour vous aider à planifier la retraite que vous souhaitez :

Recadrez votre position par rapport à la retraite - Il est facile de remettre à plus tard la planification de votre retraite, d'où l'importance de recadrer votre position par rapport à celle-ci. Considérez-la comme l'occasion de vous adonner à vos passions et de vivre de nouvelles aventures. Assurez-vous de tirer pleinement parti de votre retraite en la planifiant.

Visualisez la retraite que vous souhaitez - Réfléchissez à la retraite que vous souhaitez avoir. Allez-vous voyager, déménager, vous adonner à un nouveau passe-temps ou encore mettre sur pied une nouvelle entreprise? En ayant une idée générale de la vie que vous aimeriez avoir à la retraite, vous pourrez la planifier plus efficacement.

Consultez les experts - Comme personne ne s'attend à ce que vous soyez un expert en matière d'épargne et de placement, profitez des conseils gratuits qui vous sont offerts en ligne ou parlez avec un conseiller financier qui vous aidera à planifier votre retraite et à adopter la bonne approche. N'hésitez pas à poser des questions, car il est important d'avoir un portrait clair avant de prendre des décisions.

Passez de la gestion à la planification - Il ne suffit pas de gérer vos finances; établissez un plan pour déterminer à quel moment vous pourrez épargner et combien vous épargnerez. Utilisez les outils en ligne comme les calculatrices d'épargne et les applications pour établir un budget pour mieux cerner les changements que vous pouvez apporter aujourd'hui afin de réduire vos dépenses et d'utiliser les économies réalisées pour votre avenir.

N'ayez pas peur d'agir seule - Les femmes déjà retraitées sont plus nombreuses que les hommes à compter sur le revenu ou la rente de leur conjoint. Pour être financièrement indépendante, établissez un plan d'épargne distinct ou faites vos propres placements.

«Les hommes et les femmes peuvent faire beaucoup pour s'assurer une retraite plus agréable, affirme Mme Wong. En sachant combien d'argent vous avez et jusqu'où cet argent pourra vous mener, vous éliminerez une bonne partie du stress lié à la planification de la retraite.»

Le rapport complet L'avenir de la retraite : Combler le fossé est offert en français et en anglais.

Notes aux rédacteurs :

À propos de la série L'avenir de la retraite

L'étude

L'avenir de la retraite est une série d'études indépendantes de premier plan sur les tendances mondiales en matière de retraite réalisée pour le compte de la HSBC. Elle offre des observations bien documentées relativement aux principales préoccupations découlant du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie partout dans le monde.

Cette quinzième édition de L'avenir de la retraite représente le point de vue de 17 405 personnes réparties dans 16 pays et territoires. Depuis les débuts de l'étude, en 2005, plus de 194 000 personnes ont été sondées dans le monde.

Le sondage

Les résultats de l'étude sont basés sur un sondage représentatif de personnes en âge de travailler (21 ans et plus) ou retraitées dans chaque pays ou territoire. Le sondage a été réalisé en ligne par Ipsos MORI en novembre et décembre 2017 et des données supplémentaires ont été recueillies par entrevue aux Émirats arabes unis.

Les 16 pays et territoires qui y ont participé sont les suivants : Argentine, Australie, Canada, Chine, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni, Singapour, Taïwan et Turquie.

Toutes les références aux retraités se rapportent à des personnes en semi-retraite ou à la retraite. Les personnes en âge de travailler sont des personnes qui ne sont pas encore à la retraite ou en semi-retraite. Les chiffres ont été arrondis au nombre entier le plus proche.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 603 G$US au 30 septembre 2018. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir d'environ 3 800 bureaux répartis dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à @HSBCCanada.

