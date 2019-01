Falco n'est au courant d'aucun changement important





MONTRÉAL, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX CROISSANCE: FPC) (« Falco » ou la « Société ») souhaite confirmer, à la demande de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), que la direction de la Société n'est au courant d'aucun changement important dans ses opérations qui pourrait expliquer la récente hausse d'activité sur les marchés.



À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 17,8 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Société compte 202 624 945 actions ordinaires émises et en circulation.

