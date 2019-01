Unifor dévoile une nouvelle publicité réclamant à GM de sauver l'usine d'Oshawa





TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Unifor poursuit une importante campagne publicitaire aujourd'hui avec le lancement d'une nouvelle publicité télévisée de 30 secondes condamnant General Motors pour sa décision d'abandonner l'usine d'assemblage d'Oshawa alors que l'entreprise continue à accroître sa production au Mexique.

« Nous nous assurons que les Canadiens comprennent que GM trahit les contribuables canadiens et que le constructeur automobile doit comprendre que s'il s'attend à ce que les consommateurs canadiens demeurent loyaux aux véhicules de GM, la compagnie doit l'être à l'égard de ses travailleurs et continuer à construire ici », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor

La nouvelle publicité, qui a débuté dimanche lors de la diffusion des Golden GlobeWebsite - http://www.unifor.orgs, met l'accent sur l'avidité corporative de GM, alors que, à la suite d'un renflouement de 11 milliards de dollars par le Canada en 2008, l'entreprise continue de transférer la production au Mexique, un pays qui n'a pas donné un sou pour sauver GM de la faillite.

Le slogan de la publicité est « GM : si vous voulez vendre ici, construisez ici ».

Elle fait partie d'un blitz publicitaire qui vise les auditoires canadiens et américains par le biais de la télévision, de la radio, de la presse écrite, de la publicité numérique et de la publicité extérieure. Cette importante campagne de publicité payante s'adresse à un auditoire plus vaste et vise à mobiliser et à informer les consommateurs dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM lancée par le syndicat, un appel national en vue d'appuyer les travailleuses et travailleurs de l'automobile et de maintenir de bons emplois au Canada.

En plus d'être diffusée sur les chaînes nationales d'information, dont CBC, CTV et BNN Bloomberg, la nouvelle publicité sera diffusée à La Soirée du hockey au Canada et à WXYZ Detroit, où GM a son siège social.

La publicité télévisuelle est disponible ici.

Le syndicat prévoit aussi une importante manifestation de solidarité le vendredi 11 janvier à 11 h HNE aux Jardins Dieppe à Windsor, en Ontario.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

