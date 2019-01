Lanny Davis, porte-parole de Dmitry Firtash, tiendra une conférence de presse téléphonique en réponse au récent article du New York Times, prouvant que McKinsey, et non Firtash, a rédigé un document visant à corrompre plusieurs fonctionnaires indiens

ÉVÉNEMENT :

Conférence de presse auprès des médias américains et ukrainiens, en réponse au récent article du New York Times (consulter le lien : https://nyti.ms/2RvhY01), prouvant que McKinsey, et non Dmitry Firtash ou ses associés, comme le font valoir les procureurs américains, a rédigé des documents visant à corrompre plusieurs fonctionnaires indiens. En réponse à cet article, Lanny Davis formulera une déclaration au nom de M. Firtash, et répondra à des questions.