SOPHiA GENETICS leve 77 millions de dollars pour accelerer la democratisation de la medicine basee sur les donnees

SOPHiA GENETICS annonce avoir levé 77 millions de dollars pour permettre à la société d'accélérer la démocratisation de la médecine basée sur les données. Ce nouveau tour de financement a été conduit par Generation Investment Management, pionnier de l'investissement durable, avec des bureaux à San Francisco et Londres. Idinvest Partners, un des leaders européens du private equity, complète le tour aux côtés d'investisseurs existants dont Balderton Capital et Alychlo.

SOPHiA GENETICS a été fondée en Suisse à Lausanne et dispose également d'un siège américain à Boston. Aujourd'hui, sa plate-forme, SOPHiA, est utilisée par plus de 850 hôpitaux dans 77 pays et a déjà supporté le diagnostic de plus de 300 000 patients. Cette dernière permet aux experts de santé d'obtenir des informations importantes et ainsi mieux diagnostiquer et traiter leurs patients au travers d'analyses génomiques et radiomiques complexes, aussi bien pour l'oncologie que pour les maladies héréditaires.

Avec ce nouveau tour, SOPHiA GENETICS a au total levé 140 millions de dollars. Ce financement va permettre à l'entreprise d'augmenter plus rapidement le nombre d'hôpitaux qui utilisent sa technologie à travers le monde. SOPHiA GENETICS va ainsi continuer à engager des talents pour renforcer sa rapide expansion aux États-Unis.

"Pour l'équipe d'Idinvest, la décision d'investir dans SOPHiA GENETICS fut rapide aussi bien du fait de son excellence scientifique que de son approche innovante et durable. L'entreprise est pionnière de la médecine basée sur les données (Data-Driven Medicine) permettant de donner accès à tous les professionnels de santé à des analyses génomiques et radiomiques rapides et ultra précises. Nous sommes persuadés que SOPHiA GENETICS va révolutionner le traitement du cancer en établissant un nouveau standard de santé. Nous sommes également impressionnés par son équipe managériale menée par son PDG, le Dr Jurgi Camblong. Idinvest est fier et impatient d'aider cette entreprise européenne à rendre accessible au plus grand nombre, une technologie de pointe pour le diagnostic de maladies comme le cancer, " déclare Guillaume Santamaria, Directeur d'Investissement chez Idinvest.

"Depuis la création de SOPHiA GENETICS, notre objectif a toujours été d'aider à rendre le système de santé mondial plus durable. En aidant les cliniciens à faire levier sur leur expertise et à travailler ensemble comme une communauté, les patients à travers le monde peuvent avoir accès de manière égale à une meilleure prise en charge. Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer l'adoption de la médecine basée sur les données pour le bénéfice des patients," a commenté le Dr Jurgi Camblong, PDG et co-fondateur de SOPHiA GENETICS.

A propos de SOPHiA GENETICS

Leader mondial de la médecine basée sur les données (Data-Driven Medicine), SOPHiA GENETICS est la healthtech qui a développé l'IA SOPHiA, la technologie la plus avancée au monde qui aide les professionnels de santé à mieux diagnostiquer et traiter les patients. Le réseau mondial de 850 institutions dans 77 pays qui utilisent la plate-forme d'analyse SOPHiA DDM® constitue la plus grande communauté de génomique clinique au monde. L'entreprise a été reconnue par le MIT Tech Review parmi les 50 Smartest Companies en 2017. En 2018, c'est le magazine américain Fast Company qui l'a listée parmi les 10 biotech les plus innovantes.

A propos d'Idinvest

Avec près de 8 milliards d'euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & croissance à destination d'entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners était une filiale d'Allianz jusqu'en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partner s'est rapproché d'Eurazeo afin de devenir un acteur majeur du Private Equity en Europe et en Amérique du Nord avec 15Mds? sous gestion.

