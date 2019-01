Centric Software a le plaisir d'annoncer la parution de la success story de son client, Superdry





CAMPBELL, Californie, January 3, 2019 /PRNewswire/ --

« Le Plm Change La Donne »

Ba?tir Une Base Solide Pour La Croissance De Superdry

Les ve?tements, chaussures et accessoires pour hommes et femmes de Superdry associent des graphiques et messages ame?ricains vintage et d'inspiration japonaise avec le style britannique. Aujourd'hui pre?sente au travers de 695 enseignes en nom propre implante?es dans 59 pays, l'entreprise a enregistre? en 2018 un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de livres sterling via ses activite?s de vente au de?tail, de distribution et de e-commerce.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/803139/Superdry.jpg )



Superdry a commence? a? chercher une solution PLM lorsqu'il est clairement apparu que les me?thodes et les proce?dures de travail de la socie?te? n'e?taient plus a? la hauteur de ses ambitions. Les e?quipes utilisaient un me?lange d'e-mails, de tableurs Excel et d'autres documents digitaux, et des informations cruciales se perdaient ou e?taient source d'erreur.

Scott Robertson, responsable du merchandising central chez Superdry, explique que le fonctionnement de l'enseigne de mode ne permettait tout simplement pas de suivre le rythme effre?ne? de la croissance a? l'international et la strate?gie commerciale cible?e de la marque.

« Nous travaillions sur Excel et communiquions par e-mails, en utilisant litte?ralement des milliers de tableurs diffe?rents. Nous ne disposions pas d'une source unique de la re?alite?, nous passions trop de temps a? chercher les informations au lieu de nous consacrer aux activite?s a? valeur ajoute?e. De plus, nous n'avions aucune visibilite?, il e?tait impossible de suivre le nombre d'options mises au point pendant le de?veloppement des produits. Nous savions qu'une solution PLM nous apporterait la visibilite? ne?cessaire pour rationaliser ce processus. »

Depuis la mise en oeuvre de la solution PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric, Superdry a connu une ve?ritable re?volution digitale. L'entreprise a unifie? sa collection destine?e a? la distribution et celle destine?e a? la vente au de?tail au sein d'une gamme commune, assurant un meilleur respect des de?lais et un taux de couverture compris entre 70 % et 89 %.

Lire la success story complète

Demander Une Démonstration

Superdry (http://www.superdry.com)

Superdry est une marque contemporaine passionnante qui se concentre sur des produits de haute qualite?. Elle associe l'esprit vintage ame?ricain et des graphismes d'inspiration japonaise a? un style britannique. Ses articles se distinguent par des tissus de qualite?, des lavages vintage authentiques, des de?tails uniques, des graphismes dessine?s a? la main ce?le?bres dans le monde entier, et de supers coupes aux styles varie?s. Cette particularite? a fait le charme exclusif de la marque et la popularite? internationale qui en de?coule.

Avec 695 points de vente en nom propre implante?s dans 59 pays, Superdry affiche une forte pre?sence internationale, en constante progression : 139 sont des magasins de?tenus en propre au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, 208 sont franchise?s ou sous licence (dont un seul au Royaume-Uni), et 168 sont des concessions.

Le site internet superdry.com vend en toute se?curite? des articles dans plus de 100 pays a? travers le monde, gra?ce a? 21 sites Web internationaux. De plus, les de?lais des livraisons de Superdry font partie des meilleures sur le marche?. L'entreprise offre en effet un excellent service client et une politique de retour sans le moindre proble?me.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son sie?ge dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et inte?gralement digitales, conc?ues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les e?crans tactiles ge?ants. Ve?ritable re?volution en matie?re de prise de de?cision et d'automatisation de l'exe?cution, Centric VIP re?duit conside?rablement le de?lai de commercialisation et accroi?t la re?activite? face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renomme?e, offre des fonctionnalite?s professionnelles de planification promotionnelle, de de?veloppement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualite? et des collections, adapte?es aux industries de consommation en constante e?volution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM e?tendues, reposant sur les technologies innovantes de la socie?te? et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a rec?u de nombreux prix de l'industrie re?compensant sa solution PLM pour la vente au de?tail, la mode, les ve?tements et les biens de consommation, dont le Frost & Sullivan Product Leadership Award en 2018, le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award en 2016, ainsi que le Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award en 2012. Par ailleurs, Centric a fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts médias :

Centric Software

Kristen Salaun Batby

EMEA Marketing Manager

ksalaun-batby@centricsoftware.com

Communiqué envoyé le 3 janvier 2019 à 03:00 et diffusé par :