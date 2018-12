Les barres de son 2019 sophistiquées de LG rehaussent la barre en matière d'audio pour cinéma maison au CES 2019





Gagnante du prix « Le meilleur de l'innovation » du CES, la plus récente gamme de barres de son de LG offre des performances haut de gamme et des capacités d'intelligence artificielle.

TORONTO, le 27 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) ravira une fois de plus les amateurs de cinéma maison du monde entier en présentant sa nouvelle gamme de barres de son au CES 2019.

Ces nouvelles barres de son offrent une qualité sonore supérieure grâce à une collaboration avec Meridian Audio, le pionnier en matière de son haute résolution, et grâce aussi à une fonctionnalité intelligente et une conception élégante et moderne. Offrant un son puissant et multidimensionnel qui remplit chaque coin de la pièce et dotée également de l'incroyable commodité de l'IA, la gamme 2019 de LG crée une expérience réellement immersive et comprend deux lauréats du prix de l'innovation du CES (modèles SL9YG et SL10YG). La barre de son haut de gamme SL9 de LG s'est hissée au-dessus de la concurrence dans sa catégorie et a remporté le titre convoité du « Meilleur de l'innovation ».

En étroite collaboration avec Meridian, LG continue d'améliorer la qualité sonore de sa gamme de produits. Cette année, sa technologie perfectionnée s'étend à trois modèles de barre de son : SL10YG, SL9YG et SL8YG. Cette collaboration va bien au-delà de la mise au point de base ou de l'adoption d'un ensemble de fonctionnalités : les deux sociétés unissent plutôt leurs forces pour concevoir un son d'une qualité vraiment inégalée. Forte de 25 années d'expérience à la tête du traitement numérique du signal, la technologie Bass & Space de Meridian améliore la scène sonore avec une image cohérente et de puissantes basses. Grâce à sa technologie Image Elevation, qui rehausse la scène sonore d'une manière plus réaliste afin de renforcer le sentiment d'immersion des auditeurs, Meridian crée un véritable espace cinématographique et offre un son ambiophonique puissant et tout à fait unique.

Capable de faire passer le mixage audio à deux canaux vers plusieurs canaux distincts sans générer de distorsion et en maintenant l'équilibre tonal, la technologie Upmix de Meridian accroît l'immersion sonore, améliore le champ sonore et rehausse la clarté des voix et des instruments principaux. Grâce à ces améliorations techniques de pointe exclusives à la gamme 2019 de LG, l'expérience utilisateur haut de gamme est encore amplifiée.

Les barres de son haut de gamme de LG (modèles SL10, SL9 et SL8) prennent en charge les formats Dolby Atmos et DTS:X. Grâce à ces deux technologies de pointe, les utilisateurs peuvent profiter d'un son ambiophonique réaliste et époustouflant qui semble venir de multiples directions et profondeurs. De plus, certaines des nouvelles barres de son haut de gamme de LG prennent en charge le son haute résolution et disposent d'un algorithme de traitement avancé qui peut rehausser les formats de fichiers traditionnels et leur conférer une qualité qui se rapproche de celle d'un studio. Pour renforcer le son déjà solide et détaillé des plus récentes barres de son de LG, les utilisateurs peuvent ajouter l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil* pour obtenir une expérience encore plus cinématographique.

En plus d'un son supérieur alliant puissance, clarté et richesse, toutes les nouvelles barres de son de LG offrent la commodité de la connectivité intelligente IA ainsi que la reconnaissance vocale avec l'Assistant Google intégré. Les utilisateurs peuvent commander leur barre de son et obtenir des renseignements simplement en disant « OK Google, augmente le volume » ou « OK Google, quel artiste joue présentement? ». En outre, la compatibilité avec les produits intelligents prenant en charge l'Assistant Google permet de contrôler par commande vocale les appareils connectés dans toute la maison. Il suffit de dire à la barre de son « OK Google, demande à LG d'allumer le purificateur d'air » pour que les réglages soient effectués sans avoir à se lever du canapé.

Les barres de son 2019 de LG ont une conception élégante et discrète qui correspond parfaitement au style sophistiqué des téléviseurs OLED exceptionnels de LG, ce qui crée une union parfaite lorsqu'elles sont placées sous l'un des téléviseurs de la prochaine génération de l'entreprise. D'une profondeur d'à peine 57 mm, la barre de son SL9 de LG peut également être installée au ras du mur pour une apparence soignée, épurée et sophistiquée qui permet d'économiser de l'espace. Un capteur gyroscopique intégré mesure la position de l'appareil (fixé au mur ou reposant sur une surface plane), ce qui permet de régler la direction du son pour garantir une écoute optimale. Avec sa forme distincte, la révolutionnaire barre de son SL9 de LG a reçu le prix du « Meilleur de l'innovation » au CES 2019.

« Les barres de son 2019 de LG offrent des performances étonnantes grâce au partenariat étroit avec Meridian Audio, et proposent la commodité d'une connectivité IA intelligente », a déclaré Kim Dae-chul, chef des activités audio et vidéo de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « Le son de haute qualité et la polyvalence de notre nouvelle gamme de produits font passer le divertissement à domicile à un tout autre niveau. Ils répondent à une demande croissante pour des barres de son haut de gamme offrant des expériences d'écoute impressionnantes, une plus grande commodité ainsi qu'une esthétique moderne et élégante. »

Les visiteurs du kiosque de LG au Centre des congrès de Las Vegas (hall central, no 11100) pendant le CES 2019 pourront découvrir sur place les modèles primés de barres de son 2019 de LG.

* Ensemble de haut-parleurs arrière sans fil (modèle SPK 8) vendu séparément.

À propos du Divertissement pour la maison de LG Electronics

LG Electronics est un leader mondial en matière de systèmes télévisuels et audiovisuels. L'entreprise marque le début d'une nouvelle ère d'innovations dans le marché des téléviseurs en créant des technologies novatrices, comme les téléviseurs OLED, et en mettant en oeuvre un système d'exploitation intuitif qui permet aux utilisateurs de découvrir les avantages de la technologie des téléviseurs intelligents. LG est déterminée à améliorer la vie des clients en mettant au point des produits de divertissement à la maison novateurs inspirés de ses téléviseurs primés 4K OLED, ULTRA HD et webOS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

