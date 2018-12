Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) mène une enquête sur l'incursion sur piste survenue à l'aéroport régional de Trail à Trail, en Colombie-Britannique le 12 décembre 2018. Voir la page d'enquête pour plus d'information. SOURCE...

Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'acquisition du programme de fidélisation d'Aimia Inc. (« Aimia ») a satisfaisait aux exigences réglementaires, après réception de la confirmation requise en vertu de la Loi sur les transports au Canada et d'une...