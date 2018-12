Escapade luxueuse au Ritz-Carlton Bali





BALI, Indonésie, 22 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Des vacances luxueuses au sein du complexe touristique en front de mer à Bali est ce à quoi tout le monde aspire, et existe-t-il un meilleur moyen de profiter de la vie qu'en séjournant dans l'un des meilleurs hôtels de Bali. Profitez de l'offre fantastique Luxury Holiday Escape (escapade luxueuse) du Ritz-Carlton Bali, et laissez-vous choyer lors de vacances inoubliables, grâce à un séduisant éventail d'avantages exclusifs, tout en profitant de la tranquillité et des plages de sable de blanc époustouflantes de Nusa Dua.

Le dorlotage débutera dès l'arrivée des voyageurs en transfert privé depuis l'aéroport. Les voyageurs profiteront d'un minimum de six nuits de rêve pour se prélasser dans la chambre de leur choix, notamment dans les sublimes suites avec accès au lagon et dans les villas avec piscine privée. Ce séjour luxueux inclut un généreux petit-déjeuner buffet au Senses Restaurant, des cocktails de soirée, un déjeuner de leur choix au Beach Grill, au Breezes Tapas Lounge ou au Ritz-Carlton Lounge & Bar, ou un dîner au Raku, au Bejana, au Beach Grill, ou au Breezes Tapas Lounge. Un massage traditionnel plaisant de 60 minutes dans le cadre paisible du Ritz-Carlton Spa les aidera à se relaxer et à se détendre, ainsi qu'un accès illimité à la piscine unique Hydro-Vital. Un accès gratuit au Ritz Kids Club dans le meilleur complexe hôtelier des familles de Bali est également inclus pour ceux voyageant avec des enfants.

Bien qu'il puisse être difficile pour les invités de s'extraire des jardins luxuriants du complexe touristique, de son époustouflante piscine, de sa plage de sable blanc, et de ses activités ludiques, tous les plaisirs de Nusa Dua ne sont qu'à quelques minutes. Visitez le fascinant musée Pacifica, assistez à un palpitant spectacle de danse au Nusa Dua Theatre, ou flânez dans les boutiques de Bali Collection.

Que vous recherchiez un refuge romantique, des vacances relaxantes et redynamisantes, ou un séjour plein d'action pour toute la famille, le pack Ritz-Carlton Luxury Holiday Escape offre l'escapade de luxe idéale sur l'île.

L'offre est disponible sur la base de deux adultes, et valable jusqu'au 24 décembre 2019.

À propos du Ritz-Carlton Bali

Bénéficiant d'une situation époustouflante en front de mer combinant un spectaculaire décor escarpé, le Ritz-Carlton Bali est un complexe touristique luxueux qui offre une ambiance tropicale élégante. Offrant une vue paisible sur l'océan Indien, le complexe touristique compte 279 suites spacieuses et 34 villas. Le long de l'estran se situe le Ritz-Carlton Club®, six lieux de restauration élégants, un spa accueillant inspiré de l'univers marin, Ritz Kids, une chapelle de mariage en front de mer, ainsi que des salles de conférence et de réunion bien équipées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/801515/Luxury_Holiday_Escape_at_The_Ritz_Carlton__Bali.jpg

