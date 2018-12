Le gouvernement du Québec célèbre l'hiver à la Pente à Neige





MONTRÉAL, le 22 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le projet la Pente à Neige, qui se déroule au parc Ignace-Bourget à Montréal de décembre à mars.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 115 000 $, provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole pour la réalisation de ce projet.

Pour une deuxième année, la Pente à Neige propose une série d'activités hivernales en plein coeur de Montréal. Accessible en transports en commun, ce village inclusif et rassembleur permet aux familles de profiter des plaisirs de l'hiver en pratiquant le ski ou la glisse, et en participant aux animations en tous genres. En démocratisant les sports d'hiver, ce projet d'économie sociale met non seulement en valeur les espaces naturels urbains du sud-ouest de la métropole, mais contribue aussi au dynamisme économique de ce secteur.

Citation :

« En misant sur les valeurs inclusives, la Pente à Neige crée un lieu de rassemblement communautaire en plus de favoriser un mode de vie sain et actif. Le soutien de notre gouvernement à ce projet social contribue à positionner Montréal comme une ville accessible et attrayante durant toute l'année. Je me réjouis que les citoyens puissent profiter de ce site pour bouger et apprécier l'hiver en ville. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole est un programme administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il a pour objectif de favoriser le développement de la région métropolitaine sur les plans économique, culturel et social, et son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale.

L'organisme à but non lucratif la Pente à Neige a pour objectifs de mettre en valeur les parcs de Montréal, de promouvoir les saines habitudes de vie et les attraits de l'hiver montréalais à travers des espaces d'activités ludiques et sportives.

