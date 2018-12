Fronsac annonce une acquisition





MONTRÉAL, 21 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« FPI Fronsac » ou « Fronsac ») est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une propriété située sur le boulevard Jacques Bédard à Lac St-Charles, Qc, une artère très achalandée de cette ville. Elle abrite une épicerie exploitée sous la bannière IGA. La considération versée est de 3 700 000$ (excluant les frais de transaction) et elle a été payée comptant.



M. Jason Parravano, Président et chef de la direction, a déclaré: « Nous sommes très satisfait de terminer l'année avec l'acquisition de cet immeuble occupé par IGA à Lac St-Charles, au nord de la ville de Québec. Cette acquisition marque la 12ième acquisitions de Fronsac en 2018. Parmi celles-ci, on compte deux développements faits en coentreprise ainsi que l'achat d'un terrain qui sera développé au printemps 2019. Nous sommes heureux d'avoir ajouté à notre portefeuille des actifs diversifiés tels que des épiceries, une pharmacie et un Bureau en Gros. En plus de poursuivre notre diversification de locataires et de types d'actifs, nous avons poursuivi notre diversification géographique avec l'acquisition de deux propriétés à Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Tout cela a été rendu possible grâce au support continu de nos porteurs de parts existants ainsi que de nouveaux investisseurs qui ont pris part à la plus importante émission de notre jeune histoire, soit 10M$ comprenant 8,6M$ en parts de Fronsac et 1,4M$ en débentures convertibles. »

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l'exige.

