Dynacor produit 6 277 onces d'or, en novembre 2018





MONTRÉAL, 21 déc. 2018 -- Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer sa production d'or de novembre 2018 à son usine Veta Dorada à Chala au Pérou.



En novembre 2018, la Société a traité 7 964 tonnes métriques de minerai et a produit 6 277 onces d'or, pour une production cumulative de 73 293 onces d'or après onze mois en 2018. La production de novembre fût affectée par une diminution de 13.1% de la teneur du minerai traité comparativement à celle du mois précédent où la production d'or avait été de 7 352 onces sur un volume traité de 8 126 tonnes métriques en octobre.

Globalement après onze mois d'opération en 2018, l'usine a traité 82 911 tonnes métriques soit une augmentation significative de 21.4% comparée aux 68 309 tonnes métriques pour la même période en 2017.

Dynacor, qui est la plus importante société publique de traitement de minerai au Pérou, possède un historique d'achats de minerai de haute teneur dans le pays. La Société anticipe d'atteindre en 2018, sa meilleure production annuelle historique.



Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2017, la Société a produit 79 897 onces d'or, soit une augmentation de 9% par rapport à 2016 (73 477 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG / OTC: DNGDF)



