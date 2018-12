/R E P R I S E -- Convocation - Interruption de la Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le ministre François Bonnardel fera le point sur les mesures mises en place/

Le 19 décembre à 1 h 30, heure de Beijing, un Boeing 787 transportant plus de 100 passagers a décollé de l'aéroport international de Chongqing-Jiangbei pour douze heures de vol vers Paris. Il s'agissait du premier vol direct sur la nouvelle liaison...

Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir réalisé en décembre deux transactions bancaires distinctes qui, ensemble, ont fait augmenter ses facilités de crédit renouvelables d'environ 600 M$ et ses liquidités totales d'environ 345 M$. Dans la première...

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera le point sur les mesures exceptionnelles mises en place afin d'offrir...

Bombardier Transport, fournisseur mondial de solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat pour du matériel roulant avec un client non identifié, basé en Europe. La valeur de la commande s'élève à environ 437 millions d'euros...