HEXO Corp, producteur autorisé de cannabis, respecte son engagement à inscrire ses actions au NYSE





GATINEAU, Québec, 21 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ), un important producteur autorisé canadien de cannabis, a le plaisir d'annoncer le dépôt d'une demande d'inscription de ses actions ordinaires à la cote du NYSE American. L'inscription des actions au NYSE American demeure assujettie à son approbation par NYSE American et au respect de toutes les exigences boursières et réglementaires pertinentes. Cette étape importante dans la croissance de la Société permettra à HEXO d'accroître sa visibilité auprès des investisseurs privés et institutionnels américains.



HEXO est une société primée titulaire d'une licence de production de cannabis qui mène ses activités au Québec. La Société a signé le plus important contrat d'approvisionnement en cannabis légal de l'histoire du Canada, en tant que fournisseur privilégié de la Société québécoise du cannabis, société d'État québécoise responsable du commerce du cannabis dans la province. D'une valeur dépassant le milliard de dollars, ce contrat prévoit la fourniture de jusqu'à 200 000 kg de cannabis sur une période de cinq ans. HEXO a également conclu des contrats d'approvisionnement en Colombie-Britannique et en Ontario, effectué un investissement stratégique dans le détaillant privé de cannabis Fire & Flower et attiré l'attention de Molson Coors Canada, menant à la création de Truss, un partenariat exclusif qui vise la création de boissons non alcoolisées infusées de cannabis.

Plus tôt cette année, le PDG de la Société s'était engagé auprès des investisseurs à inscrire les actions d'HEXO à une bourse américaine d'ici la fin de 2018. HEXO continue de se constituer une solide réputation pour la réalisation rapide et diligente de ses engagements, conformément à son ambitieux plan de développement international.

« Il s'agit d'une étape cruciale pour la Société, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG d'HEXO. Nous nous sommes engagés envers nos actionnaires à demander l'inscription des actions d'HEXO à une bourse américaine d'ici la fin de 2018, et je suis fier de dire que nous avons tenu notre promesse. Nous avons une feuille de route éprouvée montrant notre capacité d'exécution et nous la préserverons en mettant l'accent sur le développement et la distribution de produits innovants de cannabis emballés pour la vente au détail. »

HEXO cherche à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale en étoile, laquelle lui permet de s'associer à des entreprises du Fortune 500 dans diverses catégories de produits, en combinant son expertise et sa connaissance des produits avec la solide capacité de distribution de ses partenaires. La Société possède une remarquable capacité à créer des expériences de cannabis toujours plus exceptionnelles qui seront intégrées à des produits de marques connues dans le monde entier, dans des secteurs tels que ceux des boissons, des aliments ou des produits de beauté, y compris un partenariat exclusif avec Molson Coors Canada visant la création de Truss.

De plus, HEXO est en cours d'implantation en Grèce, où la Société veut construire un centre de transformation, de production et de distribution ciblant la zone euro afin d'avoir accès à une clientèle européenne. La Société s'appuiera sur cette même approche pour conquérir d'autres marchés internationaux, y compris en Amérique latine, dans la mesure où la réglementation le lui permettra.

Dès réception de toutes les approbations requises et l'achèvement du processus d'inscription officiel, la Société annoncera publiquement sa première date de négociation au NYSE American. Les actions ordinaires d'HEXO se négocieront sur le NYSE American sous le symbole « HEXO », le même utilisé actuellement pour les actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto, où elles demeurent cotées. Les actions ordinaires d'HEXO continueront également d'être négociées sur le marché des actions hors cote Pink sous le symbole « HYYDF » en attendant son inscription au NYSE American.

Dans le cadre de sa demande d'inscription à la cote du NYSE American, HEXO a déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada un prospectus simplifié préalable de base modifié et mis à jour, lequel modifie et met à jour le prospectus simplifié préalable de base de la Société daté du 19 novembre 2018, et une déclaration d'enregistrement correspondante sur le formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, conformément au régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis. Le prospectus et la déclaration d'enregistrement permettent à la Société de faire des offres allant jusqu'à 800 millions de dollars canadiens d'actions ordinaires, de bons de souscription, de reçus de souscription et de parts de la Société ou d'une combinaison de ces titres, séparément ou ensemble, selon des montants, des prix et des modalités à fixer en fonction des conditions du marché au moment du placement et selon les dispositions figurant dans le supplément de prospectus annexé, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus et la déclaration d'enregistrement sont en vigueur. Les modalités précises de tout placement futur seront définies dans un supplément de prospectus, lequel sera déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables et de la SEC.

Une copie du prospectus préalable modifié et mis à jour de la Société est disponible sur SEDAR à www.sedar.com , et une copie de sa déclaration d'enregistrement est disponible sur EDGAR à www.sec.gov .

À propos de HEXO Corp.

HEXO Corp crée et distribue des produits primés, novateurs et faciles à utiliser pour le marché canadien du cannabis. L'un des producteurs les moins chers du pays, HEXO exploite actuellement plus de 310 000 pieds carrés de capacité de production et un agrandissement de 1 000 000 de pieds carrés devrait être terminé d'ici la fin de l'année. HEXO s'adresse au marché des consommateurs adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à servir ses clients du cannabis médical par l'entremise de la célèbre marque Hydropothecary. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de Toronto TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Relations avec les investisseurs

Kathy Chow

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

ir.hexo.com/

Relations avec les médias

Sarah Brown

media@hexo.com

819-317-0526

Directeur

Adam Miron

819-639-5498

Communiqué envoyé le 21 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :