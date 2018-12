Loblaw rappelle les lumières micropoints en forme de glaçons miniatures Life at Home(MD) en emballage de 50





BRAMPTON, ON, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Par mesure de prudence, Les Compagnies Loblaw Limitée procède au rappel volontaire des lumières micropoints en forme de glaçons miniatures Life at HomeMD en emballage de 50 dont le code CUP est 05870356561861 et le numéro de modèle RKPO-UL05010001P44-1 en raison d'un défaut de fabrication potentiel. Aucune blessure n'a été signalée et aucun produit similaire n'est touché.

847 unités du produit ont été vendues entre le 1er septembre 2018 et le 20 décembre 2018 aux endroits suivants :

Ontario : FortinosMD, LoblawsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Valu-MartMD, Your Independent GrocerMD/Votre Épicier IndépendantMD et ZehrsMD

Atlantique : DominionMD et Atlantic SuperstoreMD

Québec : MaxiMD, Maxi & CieMD, ProvigoMD et Provigo Le MarchéMD

Ouest : Extra FoodsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Real Canadian Wholesale ClubMD, Your Independent GrocerMD/Votre Épicier IndépendantMD et No FrillsMD

Tous les produits potentiellement touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner ces produits au comptoir du service à la clientèle du magasin où ils ont été achetés afin d'obtenir un remboursement, avec ou sans reçu.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel puisse vous occasionner. La sécurité de nos clients est d'une importance primordiale pour nous.

