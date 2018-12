La Première Nation de Pikangikum souligne le raccordement historique au réseau électrique provincial dans le cadre du projet de Wataynikaneyap Power mené par des Autochtones





PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 5, ON, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les Premières Nations afin de bâtir des infrastructures communautaires essentielles et d'investir dans des sources d'énergie propre et fiable. En mars 2018, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 1,6 milliard de dollars versé à Wataynikaneyap Power, une entreprise de transport d'énergie détenue majoritairement des Autochtones et dirigée par ceux-ci, pour le raccordement des Premières Nations au réseau électrique provincial d'ici 2023.

Aujourd'hui, l'honorable Bob Nault, député de Kenora, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, s'est joint à la Première Nation de Pikangikum pour célébrer le raccordement de la communauté au réseau électrique de l'Ontario par sa nouvelle ligne de transport d'énergie. Pikangikum est la première communauté à être raccordée au réseau électrique provincial dans le cadre du projet de Wataynikaneyap Power.

Ce jalon historique permet à Pikangikum de mettre fin à sa dépendance au diésel comme principale source d'énergie. Le raccordement au réseau électrique de l'Ontario fournira une source d'énergie sûre, propre et fiable, laquelle contribuera à la santé et à la sécurité des membres de la communauté et entraînera de nouveaux développements économiques et des possibilités d'emploi qui étaient jusque-là impossibles.

La ligne de transmission de Pikangikum représente un investissement fédéral de 60,2 millions de dollars, dans le cadre de l'investissement fédéral total de 1,6 milliard de dollars dans le projet de Wataynikaneyap Power.

Citations

« Nous soulignons aujourd'hui un jalon historique tandis que Pikangikum devient la première communauté des Premières Nations à être raccordée au réseau électrique de l'Ontario dans le cadre du projet de Wataynikaneyap Power. L'achèvement de la ligne de transmission de Pikangikum met fin à la dépendance de cette communauté au diésel et ouvre la porte à de nouveaux débouchés économiques et à de nouvelles possibilités d'emploi grâce à une source d'énergie propre et fiable. Nous sommes fiers d'être un partenaire de Pikangikum et de Wataynikaneyap Power dans ce projet dirigé par des Autochtones, et nous sommes impatients de célébrer le raccordement de beaucoup d'autres communautés des Premières Nations au réseau électrique provincial d'ici 2023. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Nos aînés ont signé le traité pour partager les bénéfices découlant de tout projet de développement majeur réalisé sur le territoire. Notre peuple démontre que nous pouvons être propriétaires d'infrastructures majeures tout en ayant comme vision d'illuminer nos communautés. Nous célébrons avec les gens de Pikangikum ce remarquable accomplissement. Aujourd'hui, la ligne qui apporte la lumière brille à Pikangikum et elle nous rapproche un peu plus de l'électrification du Nord et de la concrétisation des aspirations de nos membres et des générations futures. »

Margaret Kenequanash

Chef de la direction, Wataynikaneyap Power LP

« Nous sommes très heureux que le projet ait été achevé si rapidement. Cet investissement pour notre Première Nation permet d'améliorer considérablement la qualité de vie de nos membres et l'environnement. Nous aurons de l'énergie propre, sûre et fiable qui aura une incidence positive sur la santé et le bien-être de tous ceux et celles qui vivent ici. »

Chef Dean Owen

Première Nation de Pikangikum

Faits en bref

En Ontario , 25 communautés éloignées des Premières Nations dépendent de l'énergie coûteuse produite par les centrales au diésel qui sont leur unique source d'électricité, ce qui freine leur croissance et limite leur accès aux débouchés économiques, avec toutes les difficultés qu'entraînent la livraison du combustible et les inconvénients pour l'environnement.

, 25 communautés éloignées des Premières Nations dépendent de l'énergie coûteuse produite par les centrales au diésel qui sont leur unique source d'électricité, ce qui freine leur croissance et limite leur accès aux débouchés économiques, avec toutes les difficultés qu'entraînent la livraison du combustible et les inconvénients pour l'environnement. En mars 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement fédéral de 1,6 milliard de dollars dans le projet de Wataynikaneyap Power, le plus important et le plus ambitieux projet de transport d'énergie dirigé par des Autochtones de l'histoire de la province.

Les travaux dans ce projet ont commencé en octobre 2017 et le premier poteau de la ligne de transmission de Pikangikum a été installé le 15 février 2018.

le premier poteau de la ligne de transmission de a été installé le 15 février 2018. Wataynikaneyap Power est une entreprise de transport d'énergie autorisée appartenant en parts égales à 22 communautés des Premières Nations (51 %) et à leur partenaire Fortis (49 %), un chef de file expérimenté de l'industrie. L'objectif est que les Premières Nations deviennent propriétaires à part entière.

