Yorbeau annonce l'approbation par ses actionnaires de la vente possible de la propriété Rouyn aux termes de l'option attribuée à IAMGOLD Corporation

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX: YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que les porteurs de ses actions ordinaires de catégorie A, à l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui, ont approuvé la vente possible d'une participation de 100 % dans la propriété Rouyn à l'exercice d'une option visant l'achat de cette participation, attribuée à IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») par Yorbeau.

Le 14 décembre 2018, Yorbeau et IAMGOLD ont signé une convention d'option définitive prévoyant l'attribution de cette option, comme il a déjà été annoncé dans le communiqué de presse de la Société daté du 17 décembre 2018.

Le premier versement en espèces de IAMGOLD à Yorbeau, d'un montant de 1 000 000 $, devrait être effectué au plus tard le 21 décembre 2018, moment auquel l'option entrera en vigueur.

À propos de Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, concernant notamment les versements en espèces que fera IAMGOLD, les projets et les objectifs futurs constituent des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

