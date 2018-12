JA Solar fournit les modules d'un projet solaire inédit de 3 MW constitué de modules PERC monocristallins bifaciaux à double vitrage au Brésil





BEIJING, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., un leader mondial de la fabrication de produits photovoltaïques à hautes performances, a annoncé qu'il allait fournir l'ensemble des modules PERC monocristallins bifaciaux à double vitrage destinés à la centrale solaire de 3 MW de SolarGrid au Brésil. Il s'agit du premier projet solaire constitué de modules bifaciaux à double vitrage du pays. Ce projet marque l'entrée sur le marché brésilien des modules PERC bifaciaux à double vitrage de la société, qui, avec ce produit qui affiche une production d'énergie plus élevée et une meilleure tolérance aux contraintes mécaniques, est appelée à jouer un rôle important dans le développement de l'énergie verte dans le pays.

Situé à Minas Gerais, le projet est développé et construit par SolarGrid Energia, un nouveau promoteur d'énergie reconnu au Brésil. Bénéficiant d'un fort ensoleillement, le Brésil est bien placé pour construire des centrales photovoltaïques. Cependant, en raison du climat semi-aride et des températures estivales élevées, les performances des modules PV doivent satisfaire à des exigences très strictes. JA Solar est titulaire des droits de propriété intellectuelle et des brevets fondamentaux associés à sa technologie PERC. Cette dernière permet aux produits solaires de JA Solar d'offrir une excellente qualité et des performances supérieures en matière de production d'énergie. Les modules utilisés dans ce projet solaire intègrent des cellules solaires PERC bifaciales à haute efficacité dotées d'une solide structure à double vitrage. Ces cellules permettent d'assurer une puissance de sortie et une génération d'électricité stables dans cette région au climat véritablement extrême.

En outre, les modules PERC bifaciaux à double vitrage de JA Solar utilisés dans ce projet solaire sont équipés de traqueurs solaires à un axe en parallèle qui permettent de renforcer les avantages de la production d'électricité des modules bifaciaux et d'augmenter considérablement la puissance du système. La centrale solaire devrait générer 7,1 millions de KWh d'électricité par an et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 5284 tonnes par an. Dans les mêmes conditions environnementales, les modules PERC monocristallins bifaciaux à double vitrage de JA Solar produisent 9,5 % d'électricité de plus que les modules PERC monocristallins à une face.

M. Baofang JIN, PDG de JA Solar, a déclaré : « Nous pensons que la coopération avec SolarGrid et l'utilisation de nos modules monocristallins PERC à hautes performances dans leur centrale solaire marque une étape significative dans le développement de projets photovoltaïques au Brésil. De plus, le déploiement de nos produits solaires à haute efficacité pourra servir de modèle de référence pour le développement de projets au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. À l'avenir, JA Solar continuera de se concentrer sur le développement de produits photovoltaïques à haute efficacité et de contribuer au développement de nouvelles énergies à l'échelle mondiale. »

JA Solar Holdings Co, Ltd

http://www.jasolar.com/html/en/

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 09:11 et diffusé par :